Inflación, FMI e INDEC: la agenda del Gobierno en medios y redes sociales

El Gobierno atravesó los primeros días de febrero con una fuerte presencia de funcionarios de primera línea en medios de comunicación y redes sociales, en respuesta a dos temas que dominaron la agenda pública: la forma en que Argentina afrontará su próximo compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la salida de Marco Lavagna del INDEC. En ese escenario, Luis Caputo, Manuel Adorni y el propio Javier Milei salieron a dar explicaciones desde distintos espacios.

El ministro de Economía fue el primero en exponerse públicamente. El lunes 2 de febrero, Luis Caputo concedió una entrevista radial a Eduardo Feinman, donde centró sus declaraciones en detallar el mecanismo previsto para cumplir con el pago al FMI, que se realizará mediante Derechos Especiales de Giro (DEGs), comprados con dólares a Estados Unidos.

Luis Caputo anunció que se postergará la nueva metodología para medir la inflación

Durante esa misma entrevista, el funcionario abordó otros ejes del plan económico, como la decisión de no emitir deuda en el mercado internacional, la disputa con Paolo Rocca y Techint, y las proyecciones de inflación para enero de 2026.

Las explicaciones del ministro no se limitaron al ámbito radial. A lo largo de las horas siguientes, Caputo amplió sus respuestas en redes sociales, donde respondió a cuestionamientos vinculados tanto a la inflación como a la salida del titular del organismo estadístico.

Inflación, redes sociales y el cruce público de Caputo

En el programa radial del lunes, Caputo sostuvo que la inflación de enero se ubicaría en torno al 2,5%. Sin embargo, al día siguiente, Feinman volvió sobre el tema y afirmó que, con el nuevo índice que impulsaba Marco Lavagna, la inflación habría arrojado un valor de entre 3,1% y 3,5%, lo que, según el periodista, representaba una mala señal para el Gobierno al inicio del año.

La respuesta del ministro llegó a través de su cuenta en X, donde calificó de falsa esa afirmación e invitó a chequear la información con Marco Lavagna y Pedro Lines, al señalar que el nuevo índice “de hecho daba una décima menos que el índice actual”.

En ese mismo ámbito digital, Caputo también respondió a los interrogantes planteados por el economista Hernán Letcher, quien había vinculado la salida de Lavagna con posibles presiones sobre la aplicación del IPC basado en la ENGHo 2017/18. Frente a esas preguntas, el ministro sostuvo que “lo que más detestan de este gobierno es que no estemos acá por plata”, y agregó críticas dirigidas al kirchnerismo y a la motivación de quienes cuestionan la gestión actual.

Adorni en televisión y el mensaje de Milei al mercado

Las respuestas oficiales continuaron en la televisión. En una entrevista con Luis Majul, el jefe de Gabinete Manuel Adorni explicó la decisión del Gobierno de mantener el actual Índice de Precios al Consumidor (IPC) tras la renuncia de Lavagna, y aseguró que el cambio de metodología no se concretó “por instrucción del Presidente”.

Adorni afirmó que la fórmula de medición “se va a cambiar cuando la inflación sea cero”, al argumentar que una modificación en el contexto actual podría afectar la credibilidad del indicador. Además, señaló que el ex titular del INDEC buscó aplicar la nueva metodología de manera inmediata y que su salida respondió a esa diferencia con la conducción del Ejecutivo.

La inflación, un detonante anunciado para la salida de Lavagna del Indec

En paralelo, el presidente Javier Milei también intervino a través de X, donde difundió un mensaje orientado al frente financiero. Allí vinculó la estrategia fiscal del Gobierno con la dinámica de los bonos soberanos y el riesgo país, al detallar que los pagos a organismos multilaterales se afrontarán con liquidación de activos del Estado y que el esquema de déficit cero contempla el pago de intereses de la deuda.

Finalmente, en ese mismo mensaje, Milei sostuvo que una oferta de títulos no creciente, combinada con una demanda en aumento, derivaría en mejores precios de los bonos, menores tasas de interés y una reducción del riesgo país, y cerró su intervención con una afirmación sobre el respeto a los derechos de propiedad dentro del actual programa económico.

GZ