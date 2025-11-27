La actividad económica creció 0,7% mensual en octubre según Orlando Ferreres

La actividad económica en octubre creció 0,7% con respecto al mes anterior, marcando un incremento de 4,6% interanual, de acuerdo con la estimación de la consultora Orlando J. Ferreres y Asociados. En los 10 meses, habría acumulado un crecimiento de 5,8%.

La mejora mensual, “sumada a la corrección al alza del dato de septiembre, muestra un mejor panorama para la actividad que lo previsto en los últimos meses.

En la comparación interanual se destacan el impulso de la intermediación financiera (+31,0%), el sector agropecuario (+4,8%) y minas y canteras (+3,9%).

Daniel Rosato: “Sin industrias, difícilmente se logre generar trabajo y mejorar el consumo”

“El contexto se ha despejado un poco, y permite ser más optimistas hacia adelante. El gobierno nacional parece estar aprovechando bien el respaldo electoral, y está negociando desde una posición ventajosa para concretar las reformas que necesita para la segunda mitad del mandato”, indica el reporte.

Y agrega: “El posible acuerdo comercial con Estados Unidos abre una oportunidad en cuanto al acceso preferencial a uno de los mercados globales más grandes, a oportunidades de inversión y a mayor entrada de divisas, aunque también tiene sus riesgos, al ser nuestra economía tan cerrada”.

Por su parte, la consultora Equilibra, proyecta que la actividad económica habría tenido un comportamiento neutro en octubre (0%).

Esta semana el INDEC informó que el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) en septiembre mostró un incremento de 0,5% respecto al mes anterior y un crecimiento de 5% sobre el mismo mes de 2024.

Crecimiento de la economía en septiembre

En el acumulado de los primeros 9 meses del año, la actividad económica registró una variación positiva de 5,2% en comparación con el mismo periodo de 2024.

Según Equilibra, “la primera estimación del nivel de actividad del tercer trimestre arroja una expansión del 0,5% desestacionalizado: la economía evita la recesión y es probable que deje un arrastre estadístico positivo para 2026”, señala el informe de Equilibra.

Tras conocerse el número de septiembre, el ministro de Economía, Luis Caputo expresó en su cuenta de X: “Tremendo dato!! A pesar de la incertidumbre electoral y el ataque político, la economía registró un crecimiento de 1,38% desestacionalizado septiembre contra junio!! A nada de máximos históricos en el nivel de actividad!”

