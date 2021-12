Un empresario pyme hace quesos de autor y les puso su nombre como sello de calidad

Ser empresario pyme en la Argentina es una odisea. Y lo dicen todos los que se embarcan en la maravillosa y tormentosa aventura de querer producir cuando las variables macroeconómicas cambian -cuánto menos- cada 4 años.

Pero Miguel Nucete parece haber encontrado la llave. Dueño de un apellido que quiere con desesperación dejar en lo más alto, desarrolló una línea de quesos duros que lo ha llevado a ganar más de 200 medallas a la calidad. Y ahora, se anima a ir por más y ya trabaja con su equipo para el año próximo producir otros “frescos” como el dulce de leche y la manteca, con el objetivo de generar más volúmen productivo para llegar a una gran cadena de retail.

El 2022 le va a traer muchos cambios a este industrial lechero, que paradójicamente no es tambero. Nucete proviene de una una familia aceitunera y todo el tiempo trae a la charla su “pasión por la industria”, como el motivo que lo impulsó a seguir la senda. “Si bien comencé en la empresa familiar, hice una pequeña incursión en una empresa de servicios, pero un día me dije que quería ser industrial”, recuerda y hace un raconto de lo que fueron sus primeras conversaciones con empresarios de Brasil mientras intentaban alternativas de negocios entre ambos países.

El reggianito es una de las variedades más reconocidas de Quesos Migue y requiere 6 meses de maduración.

“Entre esas posibilidades surgió la idea de la fábrica de quesos, pero como no quería sumar socios, inicié el negocio vendiendo directo a Brasil, sólo quesos de rallar”, recuerda en diálogo con Perfil, al tiempo que asegura que aún hoy los quesos duros le representan el 92% de la facturación.

“Hoy tenemos 30 empleados, estamos facturando 5 millones de dólares y pusimos una filial en Brasil que esperamos reactivar en febrero próximo”, dice y asegura que el único pensamiento que tiene en mente como empresario es “seguir creciendo”.

La pandemia y las luces de alerta

Hoy parece más claro el horizonte, pero el camino no ha sido sencillo. La pandemia complicó fuertemente la actividad, en especial con las ventas de Quesos Migue, su marca, que estaba muy orientada a los restaurantes.

“Nos fue muy mal, por eso ahora definimos la incorporación de la línea de frescos, porque con nuestro objetivo de llegar a una gran cadena de supermercados queremos equiparar esa merma que llegó al 50% de ventas en pandemia”, explica.

Cómo alternativa para que no todo fuera comercialización 0, en 2020 lanzó la tienda online www.quesomigue.com, aunque sabía que era una alternativa imposible pensar en contrarrestar los dos negocios fundamentales que se le habían caído y que eran la exportación y la gastronomía. “Ahora nos estamos rearmando porque se ha sumado un socio capitalista”, admite. “El confía en la marca y en lo que hacemos”, aseguró.

- ¿Qué pasó con los empleados en pandemia?

- Tomamos los créditos del gobierno, los subisidios a la pyme, en general tuvimos varias ayuda oficiales y pudimos seguir sin despedir a nadie, pero realmente perdimos dinero. Debimos seguir fabricando los quesos porque la recepción de leche no frenaba. La producción láctea tiene eso, que uno no puede decirle al proveedor no me entregues hoy.

- Con lo cual, con las ventas deprimidas debieron seguir adelante como si estuvieran comercializando normalmente...

- Claro. Hicimos una cuenta de que nos entra medio litro de leche cada 2 segundos y es un flujo que no se puede cortar. Entonces en la pandemia seguimos stockeándonos y vendíamos a pérdida, pero lo importante era rotar y evitar que se acumulara la mercadería.

- ¿y qué pasó con los pagos?

- Es para destacar que los 14 tamberos que nos entregan diariamente 30 mil litros de leche se portaron increíblemente bien porque llegamos a deber hasta 120 días y todos nos apoyaron. Valorizo muchísimo la confianza que tienen en la marca y en cómo hemos venido trabajando estos 20 años.

- y ahora buscan crecer en el negocio

- Si.. el objetivo es lanzar dulce de leche y manteca e incursionar en cadenas de supermercados, ampliando la distribución que hasta ahora enfocamos en los comercio de barrio mediante distribuidores.

- ¿Cuál crees que es el diferencial que tiene la empresa?

- Creo que haber logrado más de 200 medallas a la calidad no es cualquier cosa. En el concurso más grande de quesos, en 2018, salimos en el puesto 9 entre todos los quesos del mundo. Eso nos reconforta y nos impulsa a seguir siempre perfeccionándonos.

- Y esos méritos los lograron siendo una empresa pequeña...

- Claro, somos una empresa pyme. No tenemos todo el desarrollo de ingenieros, veterinarios. Pero lo que sí tenemos es una mirada 100% enfocada en la calidad. Podría decir que soy un “enfermo” de la calidad. Vengo de una familia que buscó privilegiar la calidad de las aceitunas y .tengo esa cuna de industrial de buenos productos. Eso me quedó y lo traté de trasladar a los quesos.

- La marca de los quesos es tu nombre....

- Bueno, los quesos se llaman Migue porque según mi mirada dan un sello de garantía. Los quesos que hago son todos diferentes, y me involucro directamente en cada caso. Conozco desde la alimentación que reciben las vacas de los tamberos a los que les compro la leche, hasta el tiempo de maduración de cada queso. Eso hace que confíe en el producto que vendemos.

- Los quesos duros, en general, llevan mucho tiempo de maduración.... ¿cómo sostener la rueda financiera?

- Podríamos decir que se necesita un año para girar la rueda financiera dentro de la compañía, en promedio. La leche que entra hoy la vamos a sacar en 6 meses convertida en queso reggianito, o en 12 si se trata de un parmesano extra o en 15 si es un Grana Padano de 50 kilos.

Ser empresario industrial pyme lechero en la Argentina

¿Cómo planificar el negocio a largo plazo?

- En Argentina es muy dificil, es casi como preguntarme a cuánto va a estar el dólar el lunes. Yo estoy muy informado pero trabajo mucho. No estoy especulando porque considero que ante todo hay que trabajar. Cuando la idea que le llega al emprendedor no lo para nadie. Para mi no hay secretos, no hay recetas. Todo se resume en trabajar, meterse, estar informado, vincularse con las cámaras sectoriales y estar siempre viendo nuevas posiblidades. Para mi, la misión es día a día. Ya no podés proyectarte mucho.

"Me saco el sombrero por el grupo de trabajo que me acompaña", admite Nucete en la entrevista.

- ¿Cuáles son las expectativas con Brasil para el año que viene?

- Veníamos exportando muy bien entre 2001 y 2006 , pero en el gobierno de Néstor Kirchner se bloquearon las exportaciones de carne y lácteos así que debimos volcar todas nuestras ventas al mercado doméstico hasta el 2019 que comenzamos a exportar nuevamente. Fue un proceso largo porque compramos terrenos, construímos una nave, registramos marca y justo cuando comenzábamos a exportar llegó la pandemia. Ahora estamos enfocados en reorientarnos a ese mercado a partir de febrero del año próximo.

- En la pandemia apostaron por el e-commerce ¿es relevante para la comercialización?

- Es otro canal de venta. Es marginal en volumen pero es importante en el boca a boca del producto. Nos hemos dado cuenta que quien nos compra, tal vez no nos vuelve a comprar por ese canal pero sí lo hacen en el almacen. Además, para algunas fechas nos tapan de pedidos, pero para el día a día notamos que la gente volvió a la quesería, al almacen del barrio. Además, el queso es para comprar y consumir en los días siguientes. No es para guardar porque se pierde calidad y en una tienda online por su logística, el transporte encarce mucho la compra si se compra una porción pequeña.Entonces, con la tienda online vendemos pero no nos cambió la comercialización para cambiar al e-commerce.

- ¿Cuáles son las variedades de quesos que producen?

Tenemos diferenciado en queso duro de rallar, quesos semiduro que hemos desarrollado en el último año 8 variedades de quesos saborizados con aji, pimienta, gouda, en presentación porcionada de 400 gramos y Pategrás. Por otro lado aparecen los quesos blandos como cambembert y brie, todos aptos para celíacos.

- Lo último que consulto está relacionado con el personal ¿Es difícil conseguir recursos humanos capacitados?

- Es muy dificil conseguir gente capacitada y personal en general. Cuando se necesita un operario y se pide secundario terminado, son bajas las posibilidades de conseguirlos, sin embargo para tareas administrativas hay mejores recursos. En mi visión, la gente es el activo más imporante con el que cuenta esta marca, de hecho 4 personas en los puntos claves de la fábrica llevan 20 años trabajando conmigo. Me saco el sombrero frente al grupo de gente con la que trabajo.

Querer lo que uno hace y creer en lo que uno hace. Este industrial pyme avanza, incluso sin deternerse demasiado en la coyuntura. "Para mi no hay secretos, no hay recetas. Todo se resume en trabajar, meterse, estar informado, vincularse con las cámaras sectoriales y estar siempre viendo nuevas posiblidades. La misión de la empresa ahora es día a día", aseguró . Y tal vez en esto radique una parte importante de su permanencia durante 20 años en el mercado. Bueno... eso y la búsqueda incansable por la calidad, claro está.