La deuda pública local superó los u$s 400.000 millones y tocó otro récord

La deuda pública de la Argentina volvió a alcanzar un nuevo y triste récord al superar los 400.000 millones de dólares, luego de anotar cerca de 5.000 millones de dólares en el último mes de junio respecto del anterior, tal como detalla el Boletín Mensual de Deuda de la Secretaría de Finanzas.

Vale consignar que durante la presidencia de Alberto Fernández la deuda pública aumentó más de US$ 80.000 millones.

El Gobierno paga cerca de u$s1000 millones a bonistas privados

La Secretaría de Finanzas desglosa en el análisis que durante el mes pasado el pasivo se incrementó US$ 4.960 millones por una caída de la deuda en moneda en US$ 1.852 millones y el aumento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de US$ 6.812 millones.

En tanto, en el último año la deuda bruta en situación de pago normal se incrementó por el equivalente a US$ 25.270 millones, debido al incremento de la deuda en moneda extranjera en US$ 2.179 millones y al incremento en la deuda en moneda local por un monto equivalente a US$ 23.091 millones.

Tal como muestra el desglose que realizó la Secretaría de Finanzas, el 72% de los pasivos responden a títulos públicos (en pesos y otras monedas9, un 19% es deuda con acreedores externos oficiales (organismos multilaterales y créditos bilaterales como los firmados con miembros del Club de París), 4% son Letras del Tesoro y otro 4% corresponde a Adelantos Transitorios del Banco Central.

Argentina pagará recién a fin de julio los vencimientos del FMI para negociar sin presión

El 36% de la deuda en situación de pago normal es pagadero en moneda local mientras que, el 64% restante, en moneda extranjera. Esto muestra un cambio en la composición de la deuda ya que en junio del año pasado el 32% estaba en moneda local y el 68% en moneda extranjera.

¿Es sostenible la deuda? ¿Se puede pagar?

Desde el portal Bloomberg Línea recogen el comentario del economista Adrián Yarde Buller que analiza la situación de la deuda y destaca que, más allá del nuevo récord, no parece haber problemas de sostenibilidad de la deuda.

"No veo que haya un problema desde el punto de vista del peso de la deuda, especialmente al mirar su composición", aseguró y agregó: "La deuda está por debajo del 65% del PBI, un nivel moderado pero manejable", detalló al portal el economista jefe de Facimex Valores.

LR