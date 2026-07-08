La industria cayó 5,7% interanual en mayo, según el INDEC

En mayo de 2026, el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) cayó 5,7% con respecto al mismo mes 2025, mientras que el acumulado en los primeros cinco meses de 2026 presenta una retracción de 3,1% respecto a igual período de 2025, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Se trata de la segunda caída interanual consecutiva. En los últimos 12, sólo hubo dos con signo positivo (junio de 2025 y marzo de 2026).

En mayo de 2026, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 0,4% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una disminución de 0,1% respecto al mes anterior.

Economía "serrucho": la actividad en mayo habría vuelto a crecer tras la caída en abril

Según el INDEC, 14 de las 16 divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales mayo.

En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones en “Maquinaria y equipo” (-23,4%), “Alimentos y bebidas” (-3,0%), “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” (-15,9%), “Prendas de vestir, cuero y calzado” (-14,7%), “Productos textiles” (-26,2%), “Sustancias y productos químicos” (-3,1%), “Productos de caucho y plástico” (-10,2%), “Otros equipos, aparatos e instrumentos” (-12,5%), “Industrias metálicas básicas” (-4,0%), “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” (-7,3%), “Madera, papel, edición e impresión” (-2,9%), “Productos minerales no metálicos” (-2,3%), “Otro equipo de transporte” (-9,9%) y “Productos de metal” (-1,2%).

Por otra parte, los sectores en subas fueron “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” (+19,4%) y “Productos de tabaco” (+14,6%).

Análisis de los números

Según Hernán Letcher, director del CEPA, “el leve repunte mensual de 0,4% no alcanza para revertir las pérdidas acumuladas durante el primer cuatrimestre de 2026”.

“La actividad continúa casi 10 puntos por debajo del promedio de enero-noviembre de 2023, previo a la asunción de Milei. Además, se ubica 4,5 puntos por debajo del último máximo, alcanzado en febrero de 2025”, añadió.

Según el CEPEC, el dato refleja que la estabilización macroeconómica y la desaceleración de la inflación “todavía no se traducen en una recuperación homogénea de la actividad industrial. La caída del consumo, el menor nivel de inversión y una mayor apertura a las importaciones siguen presionando a varios sectores manufactureros, especialmente aquellos orientados al mercado interno”.

Además considera que la situación representa uno de los principales desafíos: “consolidar el orden macro sin profundizar el deterioro del entramado productivo y del empleo industrial. La recuperación parece concentrarse en sectores vinculados a la energía y las exportaciones, mientras que buena parte de la industria continúa atravesando un proceso de ajuste”.

Y concluye: “La economía muestra señales mixtas. La estabilidad financiera avanza, pero la recuperación de la actividad productiva todavía es desigual y será uno de los indicadores clave para evaluar la sostenibilidad del actual programa económico”.