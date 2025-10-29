La Reserva Federal de EE.UU. recortó las tasas de interés por segunda vez en el año

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunció el miércoles la reducción de la tasa de referencia a entre 3,75% y 4%. Se trata del segundo recorte de un cuarto de punto en el año.

La decisión, esperada por los mercados, fue aprobada por diez votos a favor y dos en contra. Se opusieron al segundo recorte de tipos consecutivo Stephen Miran, partidario de una reducción de medio punto, y Jeff Schmid, quien quería mantener las tasas sin cambios.

“Los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo moderado. La creación de empleo se ha ralentizado este año y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente, aunque se mantuvo baja hasta agosto” señala el comunicado de la Fed.

Problemas en la economía estadounidense: “El costo de vida se ha incrementado en unos 1.300 dólares este año”

“La inflación ha aumentado desde principios de año y se mantiene algo elevada”, añade.

Escenario de incertidumbre

El Comité afirma que el objetivo es alcanzar el máximo nivel de empleo y una inflación del 2% a largo plazo. Por otra parte, considera que “la incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue siendo elevada” y, además, “considera que los riesgos a la baja para el empleo han aumentado en los últimos meses”.

El presidente de la Reserva Federal afirmó que el cierre del gobierno estadounidense "afectará la actividad económica" y que un nuevo recorte en diciembre "está lejos de ser seguro".

Según el CEPEC, "el mercado interpreta la medida como una señal de política más acomodaticia, en un contexto de desaceleración controlada y expectativas de continuidad en el ciclo de bajas hacia 2026".