Lacunza y el por qué del cepo: "Es una medida necesaria para evitar males mayores"

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, sostuvo esta noche que las restricciones para la compra de divisas es "una medida incómoda" para el Gobierno, pero remarcó que "es necesaria para evitar males mayores, como que se escape el dólar".

"Es una medida incómoda para nosotros que ya tuvo la Argentina, no nos gusta, la consideramos transitoria dependiendo del resultado electoral. Pero es necesaria para evitar males mayores, como que se escape el dólar", remarcó Lacunza en declaraciones al canal América.

"Este no es el puerto que soñamos. Tenemos que revisar las causas pero los resultados fueron bastante distantes a los esperados. En este Gobierno se trabajó mucho en la sala de máquinas. Nos faltó trabajar en el sector comedor. El desafío es estacionar el barco en el muelle el 10 de diciembre, no antes".

"Son medidas incómodas para evitar daños mayores", dijo el ministro y reconoció que puede que "aparezca un tipo de cambio paralelo. Ordenamos las preferencias y dijimos que lo primero son los ciudadanos de a pie y que el dólar no suba más de lo que está porque ya está alto".

El funcionario dijo que la prioridad del Gobierno es "mantener el dólar a 61 pesos" y señaló que tiene con el Banco central "un diagnóstico común de que el dólar en estos valores está exageradamente alto", mientras que admitió que a partir de este lunes "va a haber dólar blue".

Mirá la entrevista completa:

"Son medidas muy duras para asegurarnos que no haya mas medidas restrictivas y si nos pasamos podemos luego retroceder", planteó Lacunza, quien remarcó que la voluntad del Gobierno con estas iniciativas es "garantizar que el barco llegue al puerto con el dólar como está, gane quien gane las elecciones".

"Hay una realidad que no podemos negar: hay un cambio evidente después de las PASO. El riesgo pasó de 900 a 2000, el dólar pasó de $45 a $55. No es cierto que el Banco Central especuló. No existe tal especulación. La Argentina perdió crédito después de ese día, cuando venía renovando como hacen todos los países normales".

"No son medidas típicas de un pais normal, son medidas incómodas. Creemos que un país tiene que tener libertad para cambiar las zapatillas celestes por las verdes y comprar todo lo que quiera. Pero si no lo hacemos, y el tipo de cambio sube descontroladamente, las consecuencias van a ser peores ya que sube la inflación y la pobreza. Son medidas incómodas pero necesarias para evitar daños mayores".

Por otro lado, Lacunza aseguró que el dólar tiene "alta probabilidad de mantenerse así al 10 de diciembre" pero que a partir de este lunes "va a haber un dólar bue". Además, reconoció que las medidas "son exigentes y severas", que hay una "crisis de confianza que no tiene fundamentos" y que no hay riesgos de "hiperinflación".

A su vez, Lacunza dijo que la chance de que el FMI no haga el próximo desembolso de dólares contemplado en el acuerdo "no es la hipótesis" que maneja. "La Argentina hizo todo lo que tenía que hacer para que eso ocurra, no hay para razón para que no", subrayó al ser consultado por el próximo giro del Fondo. Dijo que "con el Fondo se hablaron las medidas del miércoles (en referencia al 'reperfilamiento' de la deuda) y las de hoy (domingo) se comunicó hoy, también, telefónicamente"​.

D.S.