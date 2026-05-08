Los precios de los alimentos arrancaron mayo con más estabilidad

En la primera semana de mayo del 2026, la inflación promedio en alimentos y bebidas cayó levente hasta el margen del 0,01%, lo que representa un alivio luego de tres semanas consecutivas de aumentos, según lo indicó en su último informe privado la consultora Labour, Capital & Growth (LCG) que además detalló que en las últimas cuatro semanas la inflación promedio se desaceleró a 2,5% mensual.

La inflación de abril fue del 2,6% según el mercado, que no prevé una baja inmediata del IPC

Este relevamiento se lleva a cabo mediante web scraping los miércoles, relevando el precio de ocho mil alimentos y bebidas de cinco supermercados. Además, los ponderadores corresponden a la estructura de Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a los datos de la consultora, en esta primera semana la reducción del 0,01% interrumpio una seguidilla de tres semanas consecutivas de ascensos, con las últimas dos marcando aumentos de 1,4% y 1,3% respectivamente.

Por otro lado, desde que comenzó el año, esta es la segunda vez que se registra una variación casi nula. La primera fue en la primera semana de marzo.

Cabe destacar que la próxima semana el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) revelará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al cuarto mes del 2026. La fecha en el calendario esta marcada en el jueves 14 a las 16:00.

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Carnes y frutas frenaron la dinámica de aumento

En este comienzo de mayo, cuatro rubros registraron aumentos en sus precios en la primera semana: "Productos de panificación, cereales y pastas" con 1,1%; “Aceites” subió 1,0%; “Productos lácteos y huevos” aumentó 0,5%; y por último, "Comidas listas para llevar" aumentó 0,2%.

Por otra parte, los rubros que registraron bajas fueron, “Verduras” con 2,3%; "Azúcar, miel, dulces y cacao" con un 1,2%; “Condimentos y otros productos alimenticios” con una merma del 0,7%; y finalmente, “Bebidas e infusiones para consumir en el hogar” con 0,3%.

Mientras tanto, la novedad de esta semana es que tanto “Frutas” como “Carnes” mostraron variaciones del 0,0%. Dos rubros que venían presentando fuerte subas en las mediciones anteriores.

Según indicaron en el informe de la consultora LCG, “las alzas semanales de panificados y lácteos se compenso con caídas en verduras y bebidas”.

El laberinto inflacionario y el abismo de las reservas negativas

Además, en un apartado del relevamiento se destacó que la inflación mensual promedio de las últimas 4 semanas se desaceleró 0,8 puntos porcentuales hasta ascender al 2,5%. Finalmente, mencionaron que un 40% se explicó por la suba en Lácteos, que junto con Aceites y Bebidas, “creció por encima del promedio”.

La medición de precios minoristas de Eco Go

En tanto, desde la consultora EcoGo señalaron que la inflación en “el rubro de alimentos y bebidas se ubicó en 2,1% mensual”, mostrando una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto de marzo.

“A pesar de este leve repunte, el sector mostró una notable estabilidad a lo largo del mes, con variaciones semanales que oscilaron de manera controlada entre el 0,3% y el 0,5%”, destacaron desde la consultora que dirige Marina Dal Poggetto, para luego agregar que “esta dinámica sugiere un proceso de consolidación en los precios de la canasta básica, aunque su evolución sigue siendo el foco principal de atención para el índice general, dado que es el rubro con mayor peso relativo en el consumo de los hogares”.​

La inflación de abril superaría el 2,5%

Por último, en su informe desglosaron el aumento mensual y detectaron que tanto los alimentos consumidos dentro del hogar como los consumidos fuera del hogar registraron una suba del 2,1%. “De este modo, el rubro dejó un arrastre estadístico para mayo de 1,2 puntos”, sentenciaron.

GZ / lr