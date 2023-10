Índice Merval en baja: los traders explican qué puede pasar de cara a las elecciones

Hay un antes y un después de las elecciones primarias para la cotización del índice Merval, el índice bursátil más representativo de la bolsa argentina. Antes de las PASO, el índice cuyo nombre surge del propio mercado, el Mercado de Valores de Buenos Aires (Merval) y refleja el comportamiento de las compañías más importantes del país, venía expresando subas constantes tras su fatídica caída en las PASO de 2019, y muchos analistas lo asociaban con las expectativas de cambio político.

Sin embargo, el resultado electoral de las primarias que dejó como ganador al libertario Javier Milei, no arrojó mucha luz sobre el resultado de las elecciones generales, en tanto el tablero electoral quedó dividido virtualmente en cuatro cuartos. Y la incertidumbre no es algo que seduzca al mercado.

Por ahora, sólo lo invita a "dolarizarse" ante la expectativa de que tras las elecciones venga una devaluación mayor que la que ocurrió luego de las elecciones primarias.

A 20 días de las elecciones, el dólar viaja hacia los 4 dígitos

En el plano externo, en las últimas jornadas asistimos a una caída de los bonos argentinos y también de las acciones que cotizan en Wall Street. Por caso, en la jornada de ayer las 16 empresas argentinas con ADR en Wall Street marcaron bajas, siendo Edenor la que peor desempeño mostró con una baja superior al 9%, seguida por Despegar (5,79%) y Bioceres (5,73%).

Respecto a los bonos, en su análisis diario la firma de estrategia de mercados Cohen recoge la caída de la jornada previa. "Fue una jornada adversa para los bonos soberanos denominados en hard-dollar: registraron una caída promedio del 2,5%, y sus paridades oscilan en el entorno del 29%. Como consecuencia, el riesgo país ascendió 35 pb, situándose en 2.635 pb, aproximándose al pico máximo registrado en 2023, que fue de 2.656 pb a finales de abril. Los bonos bajo ley local cayeron un 2,8%, mientras que los bonos regidos por ley extranjera retrocedieron un 2,3%. Desde las PASO, los bonos reflejan una caída acumulada del 19% en dólares".

Con el Merval, mejor tomar ganancias y esperar

Para el Lic Gastón Lentini, más que ver el vaso medio vacío hay que verlo medio lleno. "Creo que lo que estamos viendo hoy es una sana corrección y toma de ganancias de toda la gente que compró Merval, que compró acciones argentinas, allá por agosto, septiembre, octubre del año pasado. Entonces, duplicó, triplicó, cuadruplicó la plata y ya no es tiempo de seguir jugando a la ruleta. Sacamos la plata y esperamos a ver qué pasa para después ver. Total, ya multipliqué por 4", analizó.

Por su parte, el analista financiero de Rudolph Nicolás Olivé Duran señaló a PERFIL que ve "una baja persistente hasta pasadas las elecciones, porque desde julio en adelante lo que vemos es un incremento en la incertidumbre política", señaló.

De acuerdo al trader, "hoy la baja se profundiza porque los flujos salen desde pesos y se posicionan en dólares. Por eso vemos que bajan bonos atados al CER, letras, acciones, en tanto el dólar MEP y el Contado con Liquidación suben", señaló.

Debido a la incertidumbre, expertos observan una tendencia a la dolarización de carteras

Consultados respecto a si los valores de las acciones podrán volver a los niveles del 2019, Lentini indicó que es posible e incluso agregó: "de pronto puede creo recortar 10% más, 15% más, porque la incertidumbre es enorme y eso, creo yo, que es lo que hace que este recorte suceda.

En tanto, Olivé Duran señaló: "difícilmente haya un escenario donde uno no pueda comprar las mismas acciones que vende hoy, dentro de unos días a mejor precio". Para el analista de mercados de Rudolph, "si gana Milei, la incertidumbre creo que va a continuar, porque hay muchas preguntas que no tienen respuesta: que hara, como lo hará y si podrá hacerlo", señaló a PERFIL el analista.

A no desesperar, mejor mirar por grupos de acciones

Entonces, ¿qué empresas serían las que se benefician? ¿Qué acciones podemos ver realidad de vuelta el año que viene?

"Desde mi punto de vista, gane quien gane, las energéticas creo que van a andar bien y esto tiene que ver con que la quita de subsidios tiene que terminar de realizarse. Quien gane va a tener que ajustar los gastos y uno de los gastos más importantes son los subsidios de la energía. Con lo cual, acciones energéticas creo que van a ser las primeras en retomar el camino alcista", adelantó Lentini.

Paralelamente, señaló a los bancos como "los más perjudicados de esta fiesta, porque los agarran su dinero y lo prestan al Estado: los colocan en LELICS, y las LELICS me parece que van a ser reperfiladas, van a ser desfaulteadas, van a ser canjeadas por un bono de largo plazo y ahí los bancos van a sufrir. Entonces, no me extrañaría ver un banco cotizando a mitad de precio en dólares", expresó. ¿Cuándo podría pasar eso? "No sabemos, tal vez se da a fin de año, tal vez se da el año que viene, pero que va a ocurrir", señaló.

Finalmente, el asesor de finanzas hizo foco en las empresas de servicios: "Son las que me parece que van a estar flotando medio agua y podrían acompañar la tendencia general, pero no las destacaría por el momento, salvo que haya algún cambio de condición específico", recomendó