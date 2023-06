El economista Salvador di Stéfano diagnostica lo que estamos viviendo en términos de coyuntura económica y lo describe como "dos caras de una misma moneda: Los mercados financieros están a la suba descontando un cambio de gobierno en la Argentina, sin embargo la economía real está en recesión".

Entre otras cosas, el asesor económico dice que "daría la impresión que el trade electoral tomó gran vertiginosidad. El ingreso de capitales al mercado le dio volatilidad. Así, el Merval superó la barrera de los U$S 740 y tomó velocidad"; sin embargo también recordó que "en el año 2018, valía U$S 1.800; luego en la pandemia llegó a cotizar los U$S 250, y ayer -tras el fin de semana XXL cerró en u$s848, una montaña rusa, pero que está evidenciando que alguien está apostando por un cambio político en el país", dijo.

Sin un cambio estructural, los dólares alternativos llegarán a $1.000 a fin de año

Algo parecido a lo que opina el Lic Gastón Lentini, que también se apura en explicar que este raid alcista del Merval, está muy lejos de sus niveles de 2018. "Nuestros bonos estaban en niveles de cotización y rendimientos más baratos que los de Ucrania", aseguró y agregó que en este contexto, "cualquier pequeño cambio de expectativa -entiéndase que el oficialismo no siga en el gobierno-, se vuelve una noticia para festejar".

Para Lentini, pasó lo mismo en el mundo de las acciones. "Recién ahora, algunas empresas de energía, por ejemplo, han recuperado los valores previos a las PASO. Telecom, por caso, tiene más de 100 por ciento para subir para recuperar ese valor. Y estoy hablando de valores en dólares", afirmó el creador del blog "Doctor de tus finanzas". También explicó que están en una situación similar a los papeles de la telefónica se encuentran: "Banco Galicia tiene más de 90 por ciento para ganar, Banco Macro, más de 100 por ciento", detalló.

Respecto a si este raid se va a extender en el tiempo, adelantó: "Me atrevo a decir que si, pero, con las pausas que todos los mercados nos dan". Es decir que para el analista de mercados, no debemos extrañarnos si en alguno de los meses venideros se ve alguna baja.

El factor China y la incertidumbre con el FMI

Por su parte, la economista Natalia Motyl, además del cambio de gobierno sumóPo otras variables al análisis. "Hoy el mercado se ve favorecido por el recorte de tasas de interés de China que favorece mercados emergentes y la posibilidad de que se termine con el acuerdo del Mar Negro (que haga subir los precios de commodities)".

En cuanto al tema político para Motyl hoy lo que expresa la suba del Merval es que los inversores "descuentan que se viene un gobierno más pro mercado. De hecho no ha reaccionado a lo que a sucedido en Jujuy, ni siquiera a la baja de reservas por el pago al FMI de US$1.900 millones", indicó. Y agregó: "Hoy estamos en un escenario de mucha incertidumbre con la falta de definición con el FMI, la caída de las reservas y la crisis política. No obstante, la bolsa está en alza por mejor panorama internacional y la llegada de un gobierno que mejore las condiciones de mercado", afirmó.

En tanto, para Elena Alonso, Gerente General de Emerald Capital Global varias aristas explican la suba del Merval: "En primer lugar el posible cambio de gobierno que el mercado lo toma como positivo", explicó y por el otro lado, señaló: "Desde que hace unos meses hubo una salida de los fondos hacia dólar y el mercado de acciones, pero en realidad el volumen negociado de acciones está bastante comprimido, con lo cual la demanda por dichas acciones presiona el precio a la suba", dijo. Finalmente, en las expectativas de las elecciones, siempre el mercado se adelanta y eso es lo que se está viendo hoy por hoy, indicó Alonso.

Qué papeles y bonos considerar según los analistas

Di Stéfano propone "YPF, Grupo Financiero Galicia y Pampa Energía como los papeles más requeridos, en tanto petróleo, gas, electricidad y finanzas permiten armar una cartera diversificada de sectores", recomendó.

Respecto de los bonos, insistió: "Siempre me gustó el AE38, dado que paga más renta que el resto. Tiene una resistencia en los U$S 36. Si la supera, esto marca que los bonos irán detrás de la escalada de las acciones. El AE38 vale U$S 33 y el AL30 vale U$S 26, tiene más para subir el AL30 que el AE38, pero este último paga más renta. Te diría que los arbitrajes hay que dejarlos para después del 9 de julio que paguen renta", aconsejó.

El caso YPF y qué pasaría si hay cambios en el nuevo gobierno

El 21 de junio de 2022, la acción de la compañía petrolera cotizaba a 3,52 dólares en la Bolsa neoyorquina y un año después muestra una recuperación superior al 340%, entre otros, por el factor Vaca Muerta. La acción de YPF subió ayer 6,3% y cerró a 15,45 dólares en el mercado de Nueva York, un valor que no se registraba desde el tercer trimestre de 2019, tendencia que se replicó en la mayoría de los papeles que cotizan en la Bolsa porteña.

Respecto a lo que puede pasar con la acción de YPF y de otras energéticas con un cambio de gobierno "Un país sin tantos subsidios, sin tantos controles en las tarifas, cómo afectaría eso a YPF por ejemplo que venía subiendo un 4 % los precios con una inflación del 8%. Bueno, la liberación de del precio definitivamente afectaría positivamente a la empresa y su cotización. Lo mismo a todas las energéticas, como puede pasar con Loma Negra y el posible blanqueo que todo nuevo gobierno implementa. Los bancos, son los grandes atrasados, pero también son los riesgosos, porque la mitad de ellos está compuesto por Leliqs que son emitidas por el Estado, con el riesgo de impago que eso conlleva".

La última gran pregunta ¿Qué van hacer los inversores antes de las PASO?

Lentini puntualizó dos vertientes para lo que viene en breve: "La de los optimistas que creen que el mercado va a subir y subir; y la de los que son más cautos, es decir aquellos que van tomando ganancia y volcándola a bonos soberanos, a bonos corporativos (Obligaciones Negociables) , o en su defecto compran algunos Cedears para invertir en empresas del exterior y evitarse el riesgo de este país"; completó el analista.

Por su parte, Salvador Di Stéfano afirmó que la suba de los activos financieros es una buena noticia, pero reconoció que "la economía real sigue deteriorándose por la falta de dólares para alimentar la producción. El campo está con mejores precios, pero penando la mala campaña 2022/23".

Finalmente recomendó que las empresas financien su curva de inversión. "Los inversores deben aprovechar a diversificar su cartera, para comprar activos reales, propiedades a bajo precio. Las obligaciones negociables son una muy buena opción. Para los que desean tomar financiamiento cuidado con el mix que eligen de tasas y plazos, hay que estudiar mejor las formas de financiarse. Ánimo", recomendó.