En un contexto internacional cada vez más convulsionado, crecientes tensiones geopolíticas y una economía mundial en riesgo de recesión, Mariano Sardáns, CEO y fundador de la Gerenciadora de Patrimonios FDI, analizó para PERFIL los factores que están afectando y definiendo las decisiones de los mercados.

Con eje en el conflicto entre Israel y Hamás, que amenaza con extenderse por Medio Oriente, una región clave para el sector energético; el referente en finanzas asegura que la guerra suma incertidumbre y extiende el ajuste en los mercados.

-¿Cuáles fueron los acontecimientos internacionales que más impacto generaron en los mercados previo al ataque de Hamás? ¿Cuál era el contexto que determinaba los movimientos?

-Lo que ya impactó sobre el mercado es la guerra de Rusia con Ucrania y las tensiones entre China y Taiwán. Respecto al primer escenario, hoy ya no hay problemas de provisión de insumos rusos porque el mundo, de alguna forma, le dio el permiso a India para salir a comprarle todo a Rusia a mitad de precio. Esto incluye fertilizantes o cualquier otro producto primario que produzca Rusia. Lo mismo hace China. Con lo cual, el impacto que se produjo en un comienzo desde el punto de vista de los precios de los commodities se fue arreglando. En cuanto al segundo impacto, China volvió a atacar desde el punto de vista geopolítico: el año pasado empezó a amenazar con invadir Taiwán. Llegó un momento en que bajaron las tensiones y no se escuchó nada del tema durante cuatro, cinco meses. Ahora, hace un mes y medio, el Departamento de Cartografía de China emitió un nuevo mapa chino que incluye territorios que están en disputa. Y vuelve de nuevo a surgir una posible invasión a Taiwán.

-¿Y cuál es la reacción que ve del mercado frente al conflicto entre Israel y Hamás?

-El conflicto entre Hamás e Israel viene desde hace varias décadas y aún no lo vemos reflejado en el mercado. Lo que sí vemos hace algunas semanas es el mercado de acciones, de bonos y el inmobiliario rompiéndose, tanto en Estados Unidos como en Europa. La guerra agrega incertidumbre y en consecuencia, la gente no toma las decisiones de riesgo y se extiende el ajuste que hay en los mercados. Por caso, en el mercado norteamericano las acciones value (S&P), lo que serían las “Coca-Cola” de Estados Unidos, que eran como una especie de refugio hasta hace dos meses, empezaron a caer. Ya no te hablo de las acciones que están más relacionadas con la inteligencia artificial, que también están cayendo, sino de las tradicionales. Esto comenzó a suceder cuando la tasa de 10 años, que es la que se usa para valuar los activos, y la de 30 años, que se utiliza como referencia para los préstamos hipotecarios, subieron de forma desmedida. Eso hizo caer las acciones entre un 10% y 15% y el mercado de bonos mucho más.

-En ese contexto, ¿en qué se decide invertir? ¿Cuáles son los activos que eligen los inversores?

-Hoy la decisión es quedarse no más de un año en letras del Tesoro de los Estados Unidos, que tienen una tasa del 5,6% anual. Generalmente, en posiciones en escalera. Es decir, colocaciones cortas a tres, seis, nueve meses y un año. Así te quedás en algo recontra líquido y seguro. Es donde se refugia todo el mundo cuando hay problemas, que es esta situación.

-¿Qué efectos creés que puede tener una posible escalada del conflicto a países productores de energía como Irán?

-Ya desde la semana pasada el precio del petróleo viene con muchísima volatilidad y ahora está en sus máximos. Hay mucha incertidumbre y Qatar amenazó con parar las exportaciones de gas licuado. Por otro lado, tanta volatilidad no ayuda a la inflación en Estados Unidos y el precio de la energía incide mucho en las familias. Por eso también el gobierno de Joe Biden de alguna forma está tratando de ayudar para que no se vaya a descontrolar la situación, no solamente por Israel, sino también desde el punto de vista geopolítico.

Que suba el precio de la energía le conviene a la industria del shale estadounidense, pero no al gobierno. A diferencia de lo que sucede en Argentina, en Estados Unidos la inflación es mala palabra y es una calamidad que se disparen los precios del combustible. Por esto Estados Unidos también se acercó a Venezuela, un país enemigo en teoría, pero que sigue siendo un gran productor de petróleo. Eso de alguna forma es un mensaje a los países árabes de que provisión no va a faltar.

-Por la guerra en Ucrania, Argentina perdió alrededor de US$ 5.000. Considerando el aumento de precio de la energía, ¿podría aprovechar de alguna manera este conflicto el país y beneficiarse?

-Depende de las elecciones del domingo. Si un próximo gobierno mantiene el cepo, olvídate de la producción, del desarrollo de vaca muerta, los gasoductos, oleoductos y de la exportación de energía. Si el cepo se levanta, vuela la producción en Argentina porque lo que sobra es gas y petróleo. Por ejemplo, gracias a la guerra de Ucrania y de Rusia hoy la región está mejor por el aumento en el precio de los commodities pero en el caso argentino es todo lo inverso. El negocio se hace inviable si el petróleo vale un montón en el mundo, vale 1000 por ejemplo, pero el gobierno me paga 350 y a la vez, tengo que afrontar costos como si estuviera en Europa y me cobran retenciones. El cepo es una máquina de comerse dólares.

