Mucha lluvia, precios bajos: el combo que complica las ventas de la cosecha gruesa

Precios por el piso, lluvias en alzas. Estas últimas semanas las precipitaciones aportaron agua que algunos cultivos que lo necesitaban, como la soja, pero en algunos casos están complicando la vida de los productores, y del propio gobierno porque la mercadería no llega a puerto. Es más, los anegamientos no permiten cosechar el maíz, el grano con el que los productores pensaban "hacer caja".

Como si fuera poco, el productor está reticente a vender. Según datos de Salvador Di Stéfano, no vendieron más del 2% de la cosecha esperada de soja, y menos del 10% de la de maíz. Incluso, con el trigo cosechado, no se vendió la mitad. Sin dudas, los precios están lejos de seducirlo. ¿Forzará esto al gobierno a definir un nuevo tipo de dólar diferencial para que liquiden granos?

Vamos por partes, primero las lluvias.

Con los milímetros de agua caídos en los últimos días y los fuertes temporales que estuvieron azotando a todo el país, los analistas del sector agropecuario ya están haciendo números sobre el impacto que va a tener este diluvio sobre los cultivos de la cosecha gruesa.

"En los últimos 6 días las lluvias se volvieron a focalizar en el este de la región, por lo cual estamos viendo excesos de agua en estas zonas", dijo a PERFIL Marina Barletta, analista de la Guia Estratégica para el Agro de la Bolsa de Rosario.

"Hay localidades que superaron los 300 milímetros ya en lo que va de marzo, por ejemplo, Bigand, Santa Teresa, y allí se están viendo lotes de soja encharcados", comentó pero aclaró que igualmente para ver el impacto de las lluvias habrá que esperar unos días más a que baje el agua para constatar que nivel daños produjeron los anegamientos en los cultivos.

"Por el momento podemos decir que hay un atraso en la cosecha de los maíces ya que estos días de alta humedad, de inestabilidad, demoran que baje la humedad de los granos, así que por lo tanto se está atrasando la cosecha".

En el caso de soja de primera, Barletta comentó que estas lluvias no traerían grandes beneficios porque los granos ya están llegando a la última etapa de su ciclo, así que estas lluvias ya prácticamente no traen beneficios, salvo algún lote que esté más atrasado.

Respecto de los posibles aportes a las sojas de segunda y los maíces tardíos, señaló "sí podrían mejorar el llenado de los granos, pero siempre hablando de lotes que no están con exceso de humedad". Para adelante, la analista explicó que se esperan 5 días de mejora del tiempo. "Tendremos este impass de lluvias para ver lo que pasa con la cosecha de maíz, a ver si se puede ingresar o no a los lotes a empezar a levantar", admitió.

En tanto, Dante Romano, docente de la Universidad Austral, puntualizó que con esta lluvia se estabiliza mucho la producción de soja, aunque también reconoció que se demora la recolección de maíz.

Al referirse a las lluvias explicó que podrían tener un doble comportamiento. "Esto puede generar beneficios en cuanto al volumen de producción; pero, como están pronosticadas que continúen así bastante seguidas, podrían llevar a que se demoren las labores a campo, que se demora la cosecha. Y eso va postergando el ingreso de mercadería a los puertos que no se logra embarcar en tiempo y forma. Y en definitiva puede terminar generando una demora en que vayan ingresando las divisas", alertó..

Por otro lado, Romano señaló que "si la cosecha de maíz sigue frenada, se empieza a demorar cada vez más, la otra cuestión que puede terminar teniendo es que se deje el maíz para último momento y se siga con la soja".

Al consultarle sobre la relevancia de ese punto, Romano argumentó:"En general el mercado está muy reticente, los productores están muy reticentes a vender soja por los niveles de precio. Y para financiarse estaban más dispuestos a vender maíz. Ahora, si ese maíz no lo pueden cosechar a tiempo y no lo pueden entregar, probablemente empiecen a postergar cada vez más sus ventas", alertó. Y agregó que con esto, el ingreso de divisas se demore.

"En algún punto va a terminar entrando, pero los tiempos en todo esto terminan jugando un papel importante. Porque si el ingreso de divisas no se da en los tiempos que está esperando el equipo económico, puede llegar a ser leído esto como una mala performance y precipitar alguna decisión desde el punto de vista de dar algún incentivo para que los productores vendan que termine siendo negativo para el mercado", explicó el profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

Un mercado reticente

Más allá del tema climático, el Economista Salvador Di Stéfano explicaba que el tema comercial es una preocupación porque el productor casi no ha vendido cosecha esperada. "Las últimas lluvias van a traer algún problema, y una langosta está complicando al maíz tardío con pérdidas muy fuertes en el norte argentino. Sin embargo, la información de cosecha estimada y mercadería vendida con precio muestra que el hombre de campo no ve con buenos ojos ni el precio de la soja, ni el precio del dólar. Sólo hay vendido con precio el 1,6% de la cosecha esperada", dijo preocupado.

Respecto a cada cultivo comentó: "En maíz solo hay vendido con precio el 8,3% de la cosecha esperada. En trigo, con la cosecha ya levantada, sólo se ha vendido con precio el 43,0% de la cosecha. El productor no desea vender a estos precios porque no cubre los gastos en que incurrió en la campaña.

El precio de la soja es de $ 255.000 la tonelada, en el caso del maíz $ 146.000 la tonelada, y en el caso del trigo $ 175.000 la tonelada.

El campo al centro de la escena

Por su parte, el Lic Gastón Lentini explicó que el Gobierno encuentra en el sector del agro un nuevo actor de peso en las contiendas que viene manteniendo (como con los Gobernadores, por ejemplo). Y, entre otras cosas, el trader le bajó el precio a la "gran cosecha" anunciada.

"Mucho se habla de la gran cosecha y las nuevas estimaciones nos dicen que va a venir bien, pero no va a ser un record absoluto como se preveía", adelantó. Respecto de los precios, dijo que "los de la soja no están en máximos ya que China no demanda granos y Brasil está teniendo una supercosecha".

En esa línea también se hizo eco de si vendrá o no un plan del Gobierno para estimular a que los productores vendan, una especie de dólar soja recargado: "Tenemos que estar atentos a ver si el gobierno implementa algún esquema finalmente que evite la devaluación y promueva la liquidación de la cosecha, pero debería recurrir a prácticas del estilo de Sergio Massa", comentó.

Finalmente dijo que "el debate está en que, si logran que el campo liquide, estarían logrando 2 cosas: Hacerse de dólares por la liquidación engordando las reservas y a la vez, poner en el mercado de dólares un vendedor grande, haciendo que quede controlado el tipo de cambio -tal vez- por un mes más".

Soja y maiz de primera y cultivos tardíos: uno a uno la situación

Desde la Bolsa de Rosario, comenzaron a analizar las consecuencias de las últimas lluvias en la zona núcleo y aquí va cultivo por cultivo:

1) Maíz: la cosecha viene atrasada justamente por los altos registros de humedad."Se espera que la mejora climática permita retomar recolección en próximos días", señalaron.

2) Soja de primera: las lluvias tardías han tenido impacto limitado. "La mayoría de los lotes ya se encuentra en la última fase del ciclo, reduciendo los beneficios esperados".

3) Soja de segunda y maíces tardíos: potencial mejora en el llenado de granos, excepto en las áreas con exceso de humedad". Pero además especificaron que serán necesarias las próximas jornadas soleadas para evaluar efectivamente la situación de los cultivos.

lr