El ex secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo, Emmanuel Álvarez Agis, declaró que "el FMI sabe que no va a cobrar, porque ve las reservas netas y se da cuenta que no están los dólares necesarios para honrar el compromiso".

En una entrevista con Bloomberg en Línea, el funcionario durante la última gestión de Cristina Fernández de Kirchner analizó la actualidad económica del país y estimó cuál será la inflación, el precio del dólar y el crecimiento económico para finales de este año.

En primer lugar, el titular de la consultora PxQ opinó sobre las últimas medidas del gobierno para contener la fuga de dólares y señaló que "puede ser una buena medida para satisfacer cierta dolarización de carteras, pero no es una buena medida para satisfacer una demanda de unas divisas que no van a ingresar al país".

"Una cosa es si uno quiere proveerle al mercado de algún tipo de instrumento de cobertura cambiaria, puede ser un bono de Argentina que esté denominado en dólares, con los problemas de paridad que tienen esos bonos que son que es muy claros, otra cuestión es si uno está intentando contener una demanda de divisas", agregó.

El Banco Central espera con urgencia los dólares del FMI

"El trasfondo de la situación es, vamos a tener un impacto negativo en la oferta de dólares este año, a ese impacto negativo no se lo pueden neutralizar con una operación en el mercado secundario de bonos", aseveró.

En cuanto a la posibilidad de pensar en una unificación del tipo de cambio el año próximo, indicó que no lo ve posible "no sólo por la historia específica de Argentina, sino por lo que nos indica la experiencia histórica de este tipo de restricciones". Para el ex funcionario, existen dos problemáticas, una de carácter más nominal y otra de carácter financiero.

"La nominal tiene que ver con el desafío que enfrenta la economía argentina para reducir de inflación. Eso en un evento de unificación cambiaria sólo tendría complicaciones más que más que soluciones. La segunda es que para pensar en una unificación cambiaria, Argentina necesitaría estar en una buena posición técnica, cuando está en una mala posición técnica", detalló.

El Gobierno acordó con el FMI la postergación de los pagos de esta semana

En cuanto al cumplimiento de los pagos de la deuda al FMI, Álvarez Agis subrayó que Argentina no está en condiciones de solventarlos. Igualmente, enfatizó que "no es incumplir porque se me da la gana o porque hay elecciones. Esto es un evento exógeno a la economía argentina, una sequía. No es culpa del ministro de Economía, del Frente de Todos o de la oposición. Hay que recuperar sentido común en esta discusión".

En esa línea, el economista reveló que "el FMI sabe que no va a cobrar, porque ve las reservas netas y se da cuenta que no están los dólares necesarios para honrar el compromiso". De hecho, recalcó que lo verdaderamente importante es ver cómo se afronta esta cuestión porque no se puede contribuir a la incertidumbre.

Crecimiento, con números para atrás

Por último, comentó que empeoraron las proyecciones de crecimiento en el país como consecuencia de la sequía. Asimismo, explicó que habrá retracción en la oferta de alimentos lo que generará una reducción en la oferta de dólares. "Esa retracción de la oferta le va a pegar un salto al nivel general de precios, sin dudas", sentenció.

"Es una economía que va a caer y que probablemente tenga algo más de inflación que el año pasado", declaró. "No creemos que el gobierno vaya a enfrentar eso con una corrección brusca del tipo de cambio oficial. Creemos que el objetivo va a ser no retrasar el tipo de cambio oficial", concluyó.

RM / LR