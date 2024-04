Héctor Torres: "Si la Argentina se pone cara en dólares, termina tarde o temprano en una crisis"

El ex representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Héctor Torres, expresó reparos sobre la sustentabilidad del plan de ajuste que está realizando Javier Milei y el equipo económico liderado por Luis Caputo.

Luego de lo expresado por Milei en la cadena nacional donde celebró tres meses de superávits fiscal y financiero, “el presidente tiene razones para festejar lo que está haciendo, lo que me parece es que tendría que tomar muy en serio el tema de la sustentabilidad. Una cosa es reducir el gasto y otra parar el gasto”, señaló Torres en una entrevista a Radio Jornada.

Según el economista, “más allá de la capacidad, la sociedad está mostrando una paciencia que no sospechábamos que podía mostrar, en buena parte por el hartazgo de dónde venimos y por una falta de liderazgo de otro lado. Es una oportunidad que tiene Milei de no tener contrincante, no tener rivales”.

“Hay que ver si le surge a Javier Milei una alternativa política o rival político que pueda concentrar la frustración que mucha gente siente a donde está el bolsillo hoy concretamente”, añadió.

Argentina cara en dólares

Consultado sobre si el tipo de cambio está atrasado, Torres expresó que “hay mil respuestas, pero hay una sola que es incontrastable, que es que la gente vota con los pies. Cuando la gente va a hacer compras al país vecino, quiere decir que las cosas están más baratas en dólares. Eso sugiere que si la Argentina se pone cara en dólares, que ya lo hemos vivido, eso termina tarde o temprano en una crisis de balanza de pagos”.

En ese sentido, el ex representante ante el FMI comentó que la desaceleración de la inflación se debe a una recesión mayúscula y que el tipo de cambio debería acompañar las reservas: "Sabemos que con el tipo de cambio solo no alcanza, pero no podés tener un tipo de cambio apreciado y esperar recuperar exportaciones", explicó.

“Es muy probable que tengamos un nuevo programa con el Fondo”, comentó el economista.

Para Torres, "la presencia del presidente y vicepresidente del Banco Central (Santiago Bausili y Vladimir Werning) no cerraba con lo que él nombraba como 'mi equipo económico', porque evidentemente uno tiene que tratar de que el Banco Central sea independiente y justamente el mayor crítico a la dependencia del Banco Central a la política es nada menos que Milei".