Tarifas de luz y gas en octubre: el Gobierno actualizó los subsidios y definió nuevos cuadros tarifarios

El Gobierno actualizó las tarifas y los subsidios de luz y gas que regirán durante octubre, con nuevos cuadros tarifarios para distintos segmentos del servicio de gas y la definición de las bonificaciones que recibirán los hogares alcanzados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

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Las medidas, oficializadas mediante resoluciones de la Secretaría de Energía y del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE), establecen para este mes un bloque subsidiado de electricidad de 200 kWh, una bonificación adicional del 25% para esos consumos eléctricos y descuentos del 50% más un adicional del 24,25% para los beneficiarios de gas natural y gas propano por redes.

La Resolución 272/2026 de la Secretaría de Energía fijó para octubre en 200 kWh mensuales el consumo base de electricidad aplicable a los hogares beneficiarios del SEF, independientemente de la zona bioambiental en la que estén ubicados. La decisión modifica el esquema que originalmente contemplaba 150 kWh para octubre y mantiene el bloque de 200 kWh que ya había sido establecido para septiembre.

Sobre ese bloque de consumo eléctrico, la resolución dispuso para octubre una bonificación adicional extraordinaria del 25% para los usuarios residenciales incluidos en el SEF. La Secretaría de Energía fundamentó las modificaciones en la necesidad de adecuar el volumen subsidiable a las necesidades energéticas indispensables de los hogares y mantener los criterios de focalización, eficiencia y sostenibilidad fiscal del régimen.

Qué subsidios tendrán la luz y el gas durante octubre

En el caso del gas natural y del gas propano indiluido por redes, Energía extendió a octubre la bonificación general del 50% para los usuarios beneficiarios del SEF. Ese porcentaje había sido establecido para el período comprendido entre abril y septiembre y ahora continuará vigente durante el décimo mes del año.

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A ese beneficio se suma una bonificación adicional extraordinaria del 24,25% sobre el consumo correspondiente para los usuarios de gas natural y gas propano por redes comprendidos en el régimen. La misma bonificación adicional ya había sido fijada para septiembre y fue mantenida durante octubre por la nueva resolución.

El esquema también alcanza a las Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo y otras categorías asimilables de usuarios sin fines de lucro. La normativa establece que las bonificaciones correspondientes a los distintos componentes energéticos se aplican sobre la totalidad del volumen consumido por estas entidades.

La Secretaría de Energía señaló además que las decisiones buscan sostener la gradualidad de la reestructuración de los subsidios energéticos y la previsibilidad de las facturas. En los considerandos de la Resolución 272/2026 indicó que el esquema procura “evitar variaciones abruptas en los montos de facturación durante los meses de mayor consumo”.

El Gobierno también actualizó las tarifas del gas

En paralelo con la definición de los subsidios, el ENREGE avanzó con los nuevos cuadros tarifarios del gas. Para Transportadora de Gas del Sur (TGS), la Resolución 711/2026 aprobó una nueva adecuación correspondiente a la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), cuyo incremento había sido dispuesto para aplicarse mediante 31 aumentos mensuales y consecutivos.

La resolución también aprobó nuevos porcentajes de gas retenido para TGS correspondientes al período estacional estival comprendido entre el 1° de octubre de 2026 y el 30 de abril de 2027. Según la normativa, los nuevos cuadros contemplan el siguiente escalón de la RQT, los porcentajes de gas retenido del nuevo período estacional y la actualización tarifaria prevista en las reglas de la licencia.

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Los cuadros tarifarios de Transportadora de Gas del Sur comenzaron a regir desde el 1° de octubre. La Resolución 711/2026 establece además que deberán ser publicados de manera completa por la compañía tanto en sus oficinas comerciales como en su página web.

Nuevos cuadros para las distribuidoras de gas

El ENREGE también aprobó mediante la Resolución 721/2026 los cambios correspondientes a Litoral Gas. La normativa incorpora a los cuadros tarifarios las bonificaciones definidas por Energía para octubre: el descuento general del 50% y el adicional extraordinario del 24,25% para los usuarios de gas natural y gas propano por redes que sean beneficiarios del SEF.

Por último, la Resolución 722/2026 estableció los nuevos cuadros tarifarios para Distribuidora de Gas del Centro y determinó que su facturación deberá reflejar el Precio Anual Uniforme (PAU) y, cuando corresponda, las bonificaciones previstas dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados. La medida también establece que los nuevos valores entran en vigencia desde el 1° de octubre.

GZ