Argentina se posiciona en la región por la cantidad de think tanks

Mientras la agenda 2021 todavía se rearma en paralelo a la continuidad de la pandemia, aparecen rankings que parecen elevar el ego de, sobre todo, los ubicados en buena posición. Tal el caso de algunos think tanks vernáculos, dejando de lado por cierto cuál es el aporte real a algunas de las llamadas “usinas de pensamiento”. Uno de los reparos a los mismos es si son usinas que buscan cambios reales en la sociedad o simplemente –por caso– señalar qué cambiar para que poco cambie. La duda la genera, en muchos casos, el listado de sponsors integrantes del llamado establishment, es decir, empresas poco proclives a modificaciones reales del statu quo. Y en otros casos, esa duda la generan los integrantes algo vetustos ubicados en sus puestos de dirección y de decisión, sumado a la escasez de gente que pueda aportar miradas contrapuestas. Con los think tanks a veces se genera esa contradicción que provoca el Foro de Davos. Esto es, los más poderosos del mundo arman paneles para mostrar pesadumbre por la pobreza y demás, pero el reporte anual Oxfam sigue exhibiendo mayor concentración de la riqueza mundial en el uno por ciento de la población global. A pesar de esto, que Argentina se posicione en América Latina como “productora” de usinas de pensamiento es alentador. Según el Ranking Go To Think Tank Index Report en el país hay 262 instituciones “dedicadas a promover el pensamiento y el debate público, y a unir la política pública con la investigación aplicada”. Este reporte anual lo realiza el Programa de Think Tanks y Sociedad Civil (TTCSP) de la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos), con la participación de 44.992 expertos. A nivel mundial, Argentina se posicionó en el octavo puesto en cantidad de think tanks activos, con tan solo uno menos que los que tiene Alemania, y con 72 más que Brasil, ubicado noveno en el mencionado ranking. De los think tanks locales, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) está tercero entre los mejores de la región, seguido del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). En el informe que dio origen al ranking América del Sur y América Central representan el 5 por ciento de los think tanks del mundo, porcentaje que alcanza el 45 por ciento si se le suma, obviamente, Estados Unidos. La presentación de este ranking fue la primera edición virtual de los quince años de historia del programa y reunió a más de 430 organizaciones del mundo. Con una base de datos de ocho mil “usinas de pensamiento”, el programa analiza la evolución del papel y el carácter de las organizaciones de investigación sobre políticas y debates públicos.

Millonario vacunado

Poderoso empresario argentino con intereses diversificados en el país y en la tierra de sus ancestros ya se vacunó. Como muchos de sus pares, está en la franja etaria de riesgo y con la posibilidad económica de acelerar el acceso a la dosis anticovid. Por eso, con su imponente nave fondeada en Miami como discreta base de operaciones, el millonario argentino se vacunó en Estados Unidos. Y acorde al bajo perfil que mantiene en su vida privada, su gente de confianza se movió para evitar situaciones como la que protagonizó conventillera mediática.

Privadísimo

Si las fotos giran en redes sociales privadas, está ok. Y así lo hicieron quienes participaron del cumpleaños de una de las nietas de fallecida empresaria, en La Huella. Entre los invitados estaba un petrolero que hace tiempo prefiere el bajo perfil.