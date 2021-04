El Espía: millonaria argentina se vacuna en Estados Unidos y termina en "hotel sanitario" porteño por covid

Puede pasar. La pandemia del coronavirus puso en posición de cierta igualdad a la humanidad. Al menos en lo que compete a que cualquiera puede contagiarse de COVID. Incluso hasta aquellas personas que recibieron una o dos dosis de las vacunas independientemente de cual sea su sello de fabricación. Vale aclarar que, de todas formas, la vacunación atenúa las consecuencias del virus, salvo excepciones muy particulares. Erica Roberts es una millonaria argentina de sobrio perfil social aunque de participación frecuente en fiestas o inauguraciones donde el arte es lo que convoca.Su marido es un poderoso empresario de larga trayectoria, Wood Staton, colombiano de origen y sinónimo de McDonald’s –o Arcos Dorados–en Argentina y en veinte países de América Latina y el Caribe: más de 2.220 locales de la marca del famoso payaso pelirrojo. De forma inesperada, sobre todo para ella, Erica Roberts se convirtió en un ejemplo de que el coronavirus puede ubicarte en ese mínimo porcentaje de efectividad que habilita el contagio. Roberts llegó hace unos días de Estados Unidos donde se vacunó con una de las marcas habilitadas allá, Pfizer BioNTech o Moderna. Y en Ezeiza, el test le dio positivo de coronavirus. Y como marca el reglamento y protocolo de cuarentena, Erica Roberts terminó haciendo la cuarentena en un “hotel sanitario” de los habilitados por Ciudad para ciudadanos que atraviesan similar situación. Y si, por momentos, el coronavirus pone a muchos en situaciones por lejos inesperadas.

Erica Roberts y su marido Wood Staton.

THINK TANK APARTIDARIO...MA NON TROPPO

Ya no sorprende pero quizá tampoco importa demasiado. La autodeclamación de orga apartidaria solamente terminan creyéndosela quienes tienen la misión de hacer autobombo para algún desprevenido. Otra vez, una entidad nacional que en su fiesta anual hace gala de ese blasón de ecuanimidad, ubica a su titular en un puesto de alta gestión su presidente. Esto es, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento –Cippec– tiene a Julia Pomares como flamante incorporación al equipo de Horacio Rodríguez Larreta. Ella pasa a reemplazar a Juan Maquieyra en el puesto de jefe de asesores de gobierno. Ese puesto se había creado hace no mucho dado el “minecraft” que Larreta tiene, sobre todo, en lo que es Juntos por el Cambio donde los efectos de la interna con Mauricio Macri y su agitadora social Patricia Bullrich le generan más dolores de cabeza que el gobierno nacional. Lo que sucede con Cippec, no es nuevo, con el macrismo en el poder ellos aportaron muchos nombres a las diferentes áreas. Asi, el think tank Cippec tanto como le sucedió a Poder Ciudadano –de la que salió Laura Alonso–, a Asociación Conciencia –de la que salió Lía Rueda para sumarse al macrismo porteño–, e incluso a COAS –de la que salió Carmen Polledo para seguir igual camino que Rueda–, quedaron como orgas de un “apartidismo” meramente declamativo.

Juan Maquieyra dejó su puesto con R.Larreta a la ex titular de CIPPEC, Julia Pomares.

¿LA CIUDAD Y UN GOBIERNO DOBLE COMANDO?

Quizá no quedan dudas acerca de que la pandemia, como toda situación de crisis, derrumbó preceptos construidos sobre pilotes endebles. El COVID pulverizó slogans ecónomicos anti-estado y dejó a voceros vernáculos haciendo malabares para atar con piolines lo sostenido por años. Todavía no hay informes concluyentes porque están en proceso pero la performance de Horacio Rodríguez Larreta sobre todo desde su cuestionable y polémica escapada a Buzios, es motivo de análisis. El combo COVID-Macri pueden hacer trizas el sueño presidencial larretista y obliga a revisar las cifras de ese refuerzo que dispone para que las críticas se licuen en la opinión pública. Una de las señales de la preocupación interna del larretismo fue la creación del cargo de jefe de asesores de gobierno, que de febrero a abril, ya tuvo cambio de titular (ver Apartidario, ma non troppo). Y otro es el que se tiene a tiro para ver cómo afectan hacia adentro los ataques de Patricia Bullrich que no siempre son hacia afuera. Un afuera que no es sólo Alberto Fernández sino a veces, el ministro más activo de Larreta, Fernán Quirós. Lo que esos análisis de imagen están atendiendo es ver si tanta marcada de cancha de la agitadora social de Macri termina por convertir la imagen de gobierno porteño de Rodríguez Larreta en una gestión de “doble comando”. Y como tal, si hay dos tomados del volante, cualquiera de los dos puede subirse al podio de una fórmula presidencial; quedando el otro, como acompañante. Y asi, como dijo Perón alguna vez; “El que gana, conduce; el que pierde, acompaña”.

Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

UN OTOÑO QUE SE HIZO VERANO

Cariló esta viviendo un momento donde el verano no parece haber terminado. Entre el jueves y viernes, hubo un aumento en la llegada de habitués y de personas que tienen vivienda. Y en lo que va de este 2021, entre los inmobiliarios de la zona hay muchas consultas sobre lotes a la venta y sobre casas de alquiler prolongado. Incluso registraron el inicio de construcción de treinta nuevas viviendas. Y para que no queden dudas de que allí el verano no parece haber terminado, los tres balnearios de Cariló están funcionando de lunes a lunes.