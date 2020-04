Una cadena de gimnasios cede su equipamiento a los médicos que combaten el Coronavirus

View this post on Instagram

Todo el personal de salud (medicos, enfermeros, anestesistas, camilleros, personal en general) está sumamente comprometido cuidando y salvando vidas en este momento tan delicado, dejando de lado cuántas horas trabajan, comidas o descanso para ganar esta batalla. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Nosotros sumamos nuestro granito de arena equipando hospitales con gimnasios en las zonas de aislamiento, así los profesionales de la salud tienen un espacio preparado para ellos, cuando tengan que liberar tensiones y estrés. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Un pequeño aporte puede hacer la diferencia, y de esta manera, nosotros le agradecemos a todos los médicos que están poniendo el cuerpo. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Sigamos siendo conscientes y responsables, cuidándonos a nosotros mismos y al prójimo. Porque de esta adversidad, salimos todos juntos. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #YoMeQuedoEnCasa