Coronavirus: qué hay que tener en cuenta a la hora de tener un seguro

En tiempos de cuarentena preventiva y obligatoria por el brote de Covid-19, surgieron muchas preguntas al respecto sobre qué ocurre y ocurrirá con los seguros tanto del hogar, del auto y de accidentes personales, entre otros. Lo cierto es que ante una situación tan atípica como esta las aseguradoras tuvieron que reenfocar sus estrategias para adaptar cada producto al actual contexto.

En cuanto a los automóviles todas las compañías sugieren que es imprescindible mantener activo el seguro aunque no se lo utilice a este. Esto es básicamente por que tanto la responsabilidad civil y los daños que puedan llegar a ocasionarse corren aún estando en un garage estacionado, en el mejor de los casos, ya que no todos los que tienen auto cuentan con un garage o con la posibilidad económica de mantener una cochera. En este contexto, tener el auto parado, estacionado en la calle, durante tantos días no es lo más favorable. Además de obligatorio, es fundamental contar con un seguro con el cual el auto esté realmente protegido. Ya sea contra terceros o contra todo riesgo, las pólizas continúan vigentes, pese a que el Gobierno haya establecido restricciones a la circulación. En cuanto a las motos, también aplica continuar contando con la cobertura por Responsabilidad Civil por lesiones y-o muerte a terceros transportados y no transportados y daños a cosas de terceros no transportados. Sobretodo en el caso de aquellos que hoy en día tienen que trabajar, y la moto es su herramienta de trabajo, lo mejor es estar asegurado.

Un dato importante en este contexto de aislamiento es que los alcances de las coberturas de PROF Grupo Asegurador se mantienen vigentes y sin cambios.

El hogar es un lugar para relajarse y sentirse seguro, para pasar éstos días de cuarentena lo mejor posible. Por eso, tanto mantener como adquirir un seguro para la protección de la vivienda, resulta clave en este contexto.

PROF Grupo Asegurador, una pyme con 60 años de experiencia en el mercado asegurador argentino, elaboró un plan de contingencia que les posibilitó seguir prestando con normalidad todos los servicios de cara al público: desde el Portal de Autogestión en el caso de los PAS, como la extensión horaria de en el 0800-345-PROF (7763), la posibilidad de cotizador online en 3 simples pasos desde la computadora, tablet o el celular, y además vía whatsapp, sin salir de casa, pagos, ventas y cotizaciones de PROF seguros y PLUS ART; y ha añadido nuevos canales de atención para sus clientes, ya sea por redes sociales, el canal de atención telefónica y un chatbot por Whatsapp, que funciona escribiéndole un mensaje al número +54 9 11 6644-1000.

En el marco de su aniversario número 60, PROF Grupo Asegurador lanzó una serie de grandes descuentos.

PROF Grupo Asegurador ofrece una amplia gama de coberturas y descuentos. Por ejemplo, en el marco de su 60° Aniversario la compañía ofrece un descuento del 60% para asegurar automóviles. También ofrecen descuentos de hasta el 30% para los seguros de vivienda, además de contar con descuentos adicionales por abonar mediante canales digitales.

“Hemos, en principio, prorrogado los vencimientos de todas las pólizas para asegurarles a nuestros clientes que se encuentran en diversos puntos del país, la tranquilidad de estar protegidos aún en el caso de que se encuentren imposibilitados de efectuar el pago; además, teniendo en vista la situación actual flexibilizamos los precios de nuestros productos, es el caso de los seguros automotores. Este año estamos cumpliendo 60 años y salimos con una promoción en esta última semana con descuentos de hasta el 60%. A la vez trabajamos en el diseño de nuevos productos que nos permitan ampliar la gama de oferta y que les de acceso a nuestros clientes actuales y potenciales de contar con diferentes variantes para proteger la integralidad de su patrimonio, su casa, su vehículo, su moto, seguros de accidentes personales, entre otros”, sostuvo ante Perfil.com el Director General de la compañía Marcelo Larrambebere.

Un dato importante en este contexto de aislamiento es que los alcances de las coberturas de PROF Grupo Asegurador se mantienen vigentes y sin cambios, conforme al contrato rubricado con cada cliente al momento de la contratación de la póliza.

Para más información de PROF Grupo Asegurador ingresar al siguiente link: https://www.profseguros.com.ar