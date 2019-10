¿Por qué internet es lento en Argentina?

Que internet se haya convertido en la columna vertebral de la vida moderna no es novedad. Sin embargo, mientras a contramano de los vertiginosos avances tecnológicos que ocurren minuto a minuto en el mundo, en Argentina el contraste es notorio: la velocidad de internet es lenta. De hecho, tiene el mismo nivel de conectividad que Bangladesh y está en el puesto 82 de los 128 países que analizó el sitio Speedtest, perteneciente a la empresa estadounidense Ookla.

La velocidad y los constantes cortes son una problemática de los millones de usuarios de internet en Argentina. En la era del streaming, ver o descargar una película, serie o programa en vivo se convirtió en algo incierto. El descontento es notorio: el 32 por ciento de los usuarios de servicios de Internet en el conurbano bonaerense y el interior del país está disconforme con el servicio, según un estudio de LivePanel.

¿Por qué internet es lenta en Argentina? A contramano de la hipótesis de que se deba solamente a la falta de inversión, desde la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI), que nuclea empresas de todo el país, tiene otra explicación. “El monopolio en el uso de los postes es el causante de esto. Si varios ISPs (Internet Service Provider en inglés, es decir proveedores de servicios de Internet) accedieran a los postes, habría competencia, lo que impulsaría a todo el mercado a mejorar servicio y precios. Mientras se conserven los monopolios, el que accede a los postes pone el precio y brinda cualquier calidad. ¿De quién son? no queda muy claro siempre. Nunca nos dieron desde el Gobierno una respuesta concreta tampoco. Hay cientos de ISP que quieren poner internet en sus pueblos, tienen el soporte logístico para hacerlo, pero no lo dejan”, explicó Rodolfo Bianchi, vicepresidente de la entidad.

¿En qué radica la importancia del uso de los postes? Básicamente desde la entidad sostienen que sin postes no se pueden tender redes de FTTH (Fibra Óptica Al Hogar) a un precio razonable. “Las conexiones inalámbricas tienen un costo mucho mayor, y no son igual de estables ni brindan las mismas prestaciones. Hacer FTTH soterrado tiene un costo elevadísimo, y mucho riesgo en la instalación (se pueden romper servicios de agua, gas, cloacas y electricidad, con grandes costos asociados)”, añade Bianchi, quien dice que le preocupa la demora del tratamiento en el Congreso (tiene media sanción del Senado).

Un problema para las Pymes

Hace tres meses que el empresario Fernando Jurman, proveedor de internet en la zona de Malargue, a los pies de la cordillera de los Andes, en Mendoza sufrió este problema en carne propia. Denunció que hace tres meses cuatro camionetas de la empresa eléctrica Edemsa sabotearon, cortaron y se llevaron el tendido de fibra óptica.

“El monopolio en uso de postes y soportes para realizar tendido de fibra óptica. Hay complicidad de entes reguladores de las empresas distribuidoras de electricidad. Además hay dumping, en donde grandes empresas venden servicios a pérdida para que la competencia se desarrolle. La mayoría de las pequeñas y medianas queremos instalar fibra óptica, pero son muchas las trabas”, sostuvo.

CAPPI, surge de la necesidad de los pequeños proveedores de internet de la República Argentina, que trabajando por sus comunidades y a través de la asociatividad y la complementación, buscan motorizar el sector y promover un crecimiento sustentable de la mano de nuevas tecnologías de la información.

Fabio Charaviglio es dueño de Winter, una empresa de internet que brinda servicio en 16 localidades del departamento San Justo, de las provincia de Córdoba. “No podemos compartir infraestructura. Los únicos postes en el pueblo son de alumbrado público, que son de propiedad y potestad municipal, de energía eléctrica y los postes de Telecom, que son muchos menos y están en el centro. En enero iniciamos una obra de tendido de fibra FTTH a través de postes municipales con el permiso del intendente. Antes de finalizar la obra, por la madrugada, nuestra competencia nos saboteó el tendido que habíamos colocado”. Chiaraviglio realizó la denuncia ante la Justicia y ante la Enacom por el hecho vandálico, el cual están investigando.

¿Cuándo y cómo se solucionará esta problemática? Desde Cappi han planteado el tema al Gobierno y al Enacom para que intervengan, pero a pesar de la buena recepción, la realidad no ha cambiado. “El Gobierno ha realizado una encuesta, que resultó a favor del uso compartido de los postes, pero aún no se ve reflejado en leyes o reglamentaciones. En todo el mundo se comparte la infraestructura pasiva. Nosotros propusimos que cada poste tenga un documento de identidad y que un organismo nacional tenga el registro de todo lo que pasa por ese poste. Todo esto se vió en el informe técnico final que publicaron, pero aún no tiene impacto en las leyes, y seguimos sin poder usar los postes”, finalizó Bianchi.