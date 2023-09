Se realizó el torneo de golf Pilara Invitational Dos Tour 2023: los ganadores

El 19, 20 y 21 de septiembre se llevó a cabo una nueva edición del torneo de golf Pilara Invitational Dos Tour 2023, uno de los eventos de golf más importantes del país.

Siendo uno de los torneos más desafiantes de la Argentina contó con un formato innovador combinando los mejores 15 jugadores del tour argentino y los 15 mejores senior.

Participaron Vicente Chino Fernández , Cristian Iglesias, Luis Carbonetti Horacio Carbonetti, Rodolfo González y Sebastián Fernández del senior tour y del tour argentino Emilio Domínguez, Ignacio Marino, Exequiel López, Miguel Sancholuz, Horacio Carbonetti hijo, Franco Romero y Luciano Giometti.

Resultados Torneo de Profesionales Pilara Invitational Dos Tour:

El ganador del torneo con 140 golpes fue Exequiel López. Mientras que el 2do clasificado fue Miguel Sancholuz, 3er clasificado Emilio Domínguez, 4to clasificado Sebastián Fernández, 5to clasificado Cristian Iglesias, 6to clasificado Ezequiel Beloqui, 7mo clasificado Gustavo Acosta.

Por otra parte, los resultados del Four Ball dieron como ganadores a Miguel Sancholuz y Luciano González con 130 golpes, 2do clasificado Franco Romero y Andres Gómez con 131, 3er clasificado Ezequiel López y Kratochvill Martin con 132, 4to clasificado Cristian Iglesias y Germán Brucco con 134, 5to clasificado Sebastian Fernandez y Fernando Perez con 135,6to clasificado Federico Molina y Patricio Moya con 136 golpes.

En las Categorías Amateurs Pre Senior el 1er Clasificado fue Scratch Patricio Moya con 147 golpes, el 2do Clasificado Santiago Abreu con 158, 3er Clasificado Maximiliano Guida con 158 golpes.

Por último, en las categorías Senior Amateur el 1er clasificado fue Felipe Arlia 158 golpes y en la Categoría Neto el 1er clasificado fue Andres Gómez Hp 15 137 golpes.

Esta nueva edición Invitational Dos Tour estuvo a cargo de la organización de LP producciones con el trabajo de Lorena Palacios (IG @lorena_palacios_corfield) y Cristian Iglesias (IG @cristianiglesiaspga). Además, se agradece a los sponsors del torneo: Auto Kia Premium - Kia Argentina, Invitan OWNS Hotels Group LSH by OWN, SLS Puerto Madero, Hausler Arg, La Porteña Joyas Mando Home, Nippon by Bridgestone, Noblex, Cromosol, Pontis Tech, Easy Charge, Jimmy Choo, Zuccardi, Valle de UCO, Cristal San Carlos, Heineken 0.0 y Vitamed Integral.