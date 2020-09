Cruce entre artistas que potencia el presente

El documental que hoy se verá en la plataforma Kabinett ganó, para sus directoras, el premio en el último Festival de Cine de Mar del Plata. Una es Mercedes Halfon, una periodista cultural y poeta, la otra, Laura Citarella, directora, productora y parte de El Pampero, la usina de cine más poderosa de los últimos años de Argentina. Juntas crearon Las poetas visitan a Juana Bignozzi, desde la necesidad de Halfon y su vínculo, entre otros, con la herencia de Bignozzi, otra poeta, una enorme, multigeneracional y luminosa. Citarella cuenta sobre la forma final del film, a años luz de los documentales en automático sobre un artista: “Una pequeña tensión surgía de la relación entre los materiales reales y nuestras estrategias para filmarlos. Ahí había pistas sobre la forma final de la película. Y supongo que es ahí donde nos encontramos con Mechi: cuando entendimos que había que hacer una película sobre Juana, pero también hacer una película que documentara esa especie de relación detectivesca que establecimos con todos los materiales”.

Esa forma final termina siendo un puente: entre la cultura que, quiera o no, representa Halfon, su obra y su devoción a Bignozzi, y aquella que aglomera Citarella, en representación de un cine salvaje que es hecho sin ayuda del Estado (y que explora lúdicamente el cine con inventiva mercuriana). Y, claro, la misma Bignozzi y sus muchos estados. Halfon: “Laura veces me decía que el vínculo que tuve con Juana le recordaba al que ellos con Los pamperos, establecieron con Hugo Santiago. Alguien de otra generación, que se crió en otra ciudad y otro país (metafóricamente y no, tanto Hugo como Juana vivieron gran parte de su vida en Europa) pero con el que te entendés de un modo espontáneo y muy profundo. Es bastante inexplicable. Creo que esa mezcla de admiración y perplejidad también se dio en nuestra colaboración con Laura, que tomó la forma de una amistad, pero también de un trabajo artístico hecho a dos manos, que terminó teniendo toda esa rareza de lo que cada una de las dos traía. Como se dice en el filme, hicimos una película sobre poetas que quizás no le guste ni a los poetas, ni a los que hacen películas”.

Citarella define ese cruce como “un triángulo, casi amoroso”. Lo cierto es que esta pasada del film es parte de su recorrido hasta llegar a salas. A la hora de definir qué Juana finalmente encontró en esta película, Halfon dice: “Es una poeta del 60 que dialoga perfectamente con poetas y lectores de esta época. Juana escribió alguna vez ‘la poesía es una escuela del carácter’. Me quedo con eso, que de algún modo me sugiere cómo seguir leyéndola y también me ayuda a escribir”.