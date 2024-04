Jorge Suárez: “Nos llevamos muy bien en la obra como elenco”

Estrenaron primero en Buenos Aires, luego hicieron una exitosa temporada en Villa Carlos Paz y ahora regresan a la misma sala donde se vio a este nuevo elenco. Los mosqueteros del rey, de Manuel González Gil, está de jueves a domingos siempre en el teatro Astral, con Nicolás Cabré, Jorge Suárez, Nicolás Scarpino y Fredy Villarreal. Casi con cuarenta años de teatro profesional sobre sus hombros, Jorge Suárez es un referente de actor dúctil, ya que encarnó tanto a Sigmund Freud como a Homero Manzi en el teatro, pero también a Vicente Sánchez en Sandro de América (Telefe) o Adolfo Rodríguez Saá en Diciembre 2001, para Star+.

—¿Fue tu primera temporada teatral en Villa Carlos Paz?

—Sí y fue una fiesta. No conocía a ese público, creí que tenía un teatro más frívolo, pero descubrí que aceptan otro tipo de propuestas. Toda la provincia de Córdoba es muy teatrera y a lo largo de la temporada tuvimos mucho público. Nos llevamos muy bien como elenco y pude viajar con toda mi familia, incluso fueron mis dos hijos. Sólo tengo palabras de agradecimiento para la producción.

—¿Por qué aceptaste volver a hacerla en Buenos Aires?

—Soy muy afortunado, porque me convocan para nuevas propuestas, pero cuando uno es feliz haciendo lo que hace, y le va bien en esta realidad que nos rodea, no me parecía bien bajarme de este éxito. Siento que es el mejor lugar donde puedo estar.

—¿Alguna vez te bajaste de un éxito?

—No. A nosotros en el Conservatorio nos educaban con algunas consignas: al teatro sólo se falta muerto y nunca hay que bajarse de un éxito, pase lo que pase. Para mí el escenario es un lugar sagrado, en donde se intenta –no importa si se logra– el juego de generar un mundo donde la gente pueda por esta hora y media o dos irse de este plano y disfrutar. El nuestro es un trabajo comunitario y me emociona pensar que cuando hacemos teatro hay un montón de personas que están trabajando y eso me hace feliz.

—Durante 2003/2004 hiciste el unipersonal muy exitoso “Novecento”, de Alessandro Baricco, con dirección de Francisco Javier, sin embargo nunca más lo repusiste…

—Durante dos años interpreté Novecento y para mí fue suficiente. Tengo una manera de trabajar por la cual no me gusta volver a repetir lo que ya hice. Necesito dejarlo a un lado y enfrentarme a nuevos desafíos. También hice La última sesión de Freud por dos temporadas y durante once años me pedían que volviera a hacerla, pero no quise. Por suerte hoy la interpreta maravillosamente bien Luis Machín junto a Javier Lorenzo. Con Manzi, la vida en orsai me pasó lo mismo. Son ciclos, pero me gustaría dirigir Novecento, aunque eso sería hacerla desde otro lugar.

—¿Te cambiaron mucho los tres bypass?

—(Se ríe). Me cambió la vida momentáneamente. Me ayudaron a poder seguir y se lo agradezco a mis médicos. Fueron seis horas de operación y ya hace nueve años que pasó.

—Hiciste muchos textos clásicos: ¿no volvieron a proponértelos?

—Estuve casi diez años consecutivos trabajando en el teatro San Martín y me dejaron una enseñanza inmensa. Para mí las dos salas -Martín Coronado y Casacuberta- son mi casa. Allí estrené obras de Griselda Gambaro y Mauricio Kartún. Hice dos veces El inspector de Gorki con directores distintos. Hay algo del San Martín que le agradezco mucho a Kive Staiff porque confío en mí y no paraba de llamarme. Son períodos, ciclos, pero no quiero volver. Hoy haría un clásico solamente si me gusta, ya se hicieron muchos y muy bien. ¡Quién te dice cuando sea mayor quisiera hacer alguno, pero no lo nombro porque no lo quiero quemar!

“Busqué transformarme lo más posible”

Jorge Suárez estrenó numerosas piezas en estos años de profesión, pero también lo convocaron para la televisión, cuando se hacían ficciones y ahora las plataformas. Cuando se le pregunta por cómo reacciona la gente, asegura: “Saben que soy actor y me lo dicen. Me saludan y muchas veces no me dejan pagar un café diciendo que me invita la casa. Pero no es un tema que me ocupe. Por el contrario, me preocupé toda la vida para que la gente no me conozca. Busqué transformarme lo más posible. A mí no me importa si se dan cuenta que hice Freud, Manzi u Otelo. Me significa un placer más inmenso estar arriba de un escenario. Por ahí no es fácil de explicar, pero el reconocimiento está en cada noche, cuando la gente te aplaude y se divierte”.

Durante 2023 se lo pudo ver en Diciembre 2001 y en la película Doble discurso junto a Diego Peretti, Rafael Ferro y Julieta Cardinali. Confiesa: “Mi relación con el mundo audiovisual es más o menos como fue toda la vida, siempre está en un lugar. Para decirlo delicadamente, me dedico al teatro y éste me exige mucho compromiso, horas de trabajo y sobre todo no existen las noches. Mientras que en el cine casi todo se graba de noche. Hoy es muy difícil porque aparte hay tres ficciones en este momento, una que está terminando, otra andan por el medio y se empezará una tercera. No podría vivir de esas ficciones o la estaría pasando muy mal. Mi prioridad es el teatro y son cinco noches que le dedico y mi representante no siempre consigue que filme a la mañana”.