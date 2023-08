Un jubilado que conoció a su novia en una app de citas se subió a 'Los 8 Escalones' y triunfó

Un jubilado arrasó este martes por la noche en 'Los 8 Escalones' y se quedó con el premio millonario gracias a un desempeño sorprendente a lo largo del certamen. Sin embargo, se convirtió en el máximo protagonista del programa cuando dio a conocer su emotiva historia de amor, que sorprendió al jurado y a la audiencia: mientras se recuperaba de un ACV, el hombre conoció a su pareja en una aplicación de citas y su vida cambió para siempre.

A la hora de presentar a los participantes de la competición, Guido Kaczka dijo que Antonio, apodado Tony, "practica natación en un centro de jubilados, también hace gimnasia. Vive en Florida, junto a su novia, Cecilia".

A continuación, el conductor del entretenido programa que se televisa por la pantalla de El Trece quiso saber en qué circunstancia se conocieron los novios.

"La conoció [a Cecilia] por una aplicación, ¿Badoo, Happen, Tinder?”, consultó Kaczka.

“Badoo”, contestó el participante.

“Ah, Badoo, ¿es buena esa?”, siguió indagando Guido..

Fue entonces cuando el campeón de Los 8 Escalones relató su emotiva historia de amor.

Tony, campeón y galán de 'Los 8 Escalones'. Fotos: El Trece (capturas de pantalla)

Tony se reponía de un ACV y "se hizo el galán" en una app de citas

“Fue una situación muy risueña. Yo hacía cuatro meses había tenido mi primer ACV, y estaba paralítico en la cama. Y entré en Badoo a hacerme el galán, pero de algo que no podía conquistar. Me dio bolilla…”, expresó Tony con una expresión pícara.

La conexión entre Antonio y Cecilia se intensificó porque sus hijos se conocían y eran amigos.

“La historia es que en un momento dado me dice ‘así que vivís en San Fernando, mi hijo trabaja en San Fernando en una velería’. El mío también trabaja en una velería, trabaja en North. ‘Pero ahí trabaja mi hijo’. Resulta que eran amigos”, dijo el galán de Los 8 Escalones.

“Y me dice ‘bueno, acepto el café’. Y salí, parecía Robocop. Me aceptó como era, me cuidó, me curó”, confesó Antonio ante la emoción del jurado y los participantes que no paraban de aplaudir.

Tanto Pampita como Carmen Barbieri se entusiasmaron con el romance de Tony y Cecilia. “Qué maravilla, qué amor”, acotó Barbieri.

“Cuando ella vea el programa, quiero que sepa que es un tributo para ella”, remarcó el ganador de los 3 millones.

