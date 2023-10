"No caigo": la emoción de la familia que se ganó el departamento en Los 8 Escalones

En la última edición de Los 8 Escalones de los tres millones, los concursantes se jugaron todo por un departamento a estrenar, el nuevo premio al que aspira el campeón del certamen. Para la mayoría de los participantes del entretenido programa, se trata de una enorme oportunidad para alcanzar el sueño de toda familia. En esta ocasión, fue Gianluca quien cumplió su "sueño inmobiliario" y al término del certamen se sinceró: "No caigo, no voy a caer por mucho tiempo...".

Esta semana los participantes se subieron a Los 8 Escalones del Trece con un objetivo claro: en esta edición no iban a competir por 3 millones de pesos, sino por un inmueble, con un año de expensas pagas, totalmente amueblado y sin gastos de escritura.

La gran final de Los 8 Escalones, por un departamento. Fotos: El Trece (capturas de pantalla)

Cómo fue la final por el departamento en Los 8 Escalones

A la final llegaron David y Gianluca, quienes dieron un espectáculo brillante.

Lo cierto es que Gianluca, el ganador del duelo, tuvo un desempeño casi perfecto en el último segmento del programa, con 2 puntos de ventaja sobre su contrincante.

La pregunta de la definición, vinculada con la moda, fue formulada por Nicole Neumann.

"Si Gianluca contesta bien, tiene un departamento a estrenar...", deslizó Guido Kaczka antes de la finalización de la competencia.

Si bien ambos participantes respondieron correctamente, Gianluca se quedó con el premio porque su puntaje ya era inalcanzable.

"Gana uno, pero ganan todos... la alegría es imborrable", ilustró el conductor del programa mientras el campeón festejaba con su familia.

"Gianluca, que no había ganado millones, se ganó el departamento... Un año de expensas pagas, totalmente amueblado, con los gastos de escritura...", continuó Kaczka.

Con absoluta humildad, el campeón de Los 8 Escalones afirmó: "No caigo, no voy a caer por mucho tiempo". Su familia tampoco podía creerlo: lloraban, festejaban, se abrazaban y no paraban de agradecer el premio.

