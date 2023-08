Luego de que se viralizara la noticia de que se encontraba haciendo una obra de teatro a la gorra ante la falta de oportunidades de trabajo en su rubro, el actor Pablo Alarcón habló sobre su presente y manifestó su descontento ante la crisis económica que atraviesa el país.

"Yo soy un laburador. A mí no me voltea nada. Me van a voltear el día que me entierren. Soy un luchador. No necesito laburar más, esa es la realidad. Lo que yo necesito es ganar guita para vivir", manifestó el actor en una entrevista este lunes 28 de agosto.

Los videos en donde se lo ve actuando en una obra de teatro callejera se viralizaron en redes sociales, lo que aumentó la cantidad de gente que se acercó a verlo en Plaza Francia. "Estoy la mitad de lo alegre de lo que podría estar llenando un teatro, donde la gente va, se viste", expresó el intérprete en diálogo con Jonatan Viale y Viviana Canosa en +Realidad (LN+).

"Yo soy de un pueblo lejano de acá y me acuerdo de que mi padre y mi madre vinieron a Buenos Aires y se probaban la ropa para entrar al teatro. Era todo una ceremonia. No fue hace muchos años que la gente iba bien vestida y después iba a comer pizza. Ahora no se puede ir al teatro, no se puede comer pizza, no se puede nada", lamentó el actor.

Además, sobre la falta de propuestas y oportunidades de trabajo en el mundo artístico, sentenció: "No hay más nada. No hay más industria, no hay más nada. Lo han destruido (el Gobierno actual) porque son corruptos. Nos mintieron. No tienen un ejército que los defienda".

Una multitud ovacionó a Pablo Alarcón en Plaza Francia por su obra a la gorra

"No conozco otro peor momento que este. Esto es peor que el 2001, porque la mente de la gente está muy achicada", advirtió Alarcón con respecto a la crisis económica que atraviesa la Argentina en la actualidad.

Indignado, el actor mencionó que cobra $78.000 de jubilación y que, por ejemplo, paga $17.000 por el gas. "Yo tengo que trabajar para vivir y eso que he hecho las cosas bien", enfatizó.

Sobre sus espectáculos a la gorra en la calle, Alarcón manifestó: "Lo hago porque tengo dignidad. No tengo vergüenza. A la guita no me la fumé en pavadas, me la fumó el país. En la 1050, el corralito, el dólar. Todo. A mí me agarró desprevenido, me pasaron cosas personales, pero no soy el único".

"Me han dicho que estoy loco, que no me pueden entender. Y muchos compañeros me dice: 'No Pablo, no debes hacer eso'. Mi intención no fue ser mediático", remarcó y concluyó: "No solo es un problema mío. Es un tema del país y los artistas están bajo cero, con las orejas tapadas de agua. Tienen hambre. Hoy viven de un subsidio, un plan o tener hijos que los ayudan".

AS/ff