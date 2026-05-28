El escándalo por los audios íntimos que la vinculan con Javier Milei sumó un capítulo más. Rosemary Maturana, la mujer que parucipón esas conversaciones filtradas, fue invitada al canal de streaming Blender, con Tomás Rebord, y dejó una serie de declaraciones que rápidamente se viralizaron.

Lejos de esquivar la polémica, la influencer Rosmery Maturana redobla la apuesta cada vez que tiene la posibilidad. Uno de los momentos del show apuntó directamente contra Yuyito González, ex novia de Javier Milei, con una frase sin filtro: “Yuyito se quiere colgar de mis lolas pero no tiene la pussy mágica como yo”.

La declaración —acompañada de risas y gestos— se convirtió en uno de los clips más replicados en redes, por el nivel de exposición y el ataque personal directo.

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Pero Yuyito no fue el único blanco. También cargó contra Lilia Lemoine, a quien acusó sin rodeos de reaccionar por celos: “Lilia Lemoine está celosa y me tiene envidia por mi relación con Milei”. Rosemary se mostró desafiante frente a las críticas del oficialismo y dejó en claro que no le afectan las repercusiones. Por el contrario, sostuvo que la situación la posicionó mediáticamente.

Además, en otro de los fragmentos, la influencer avanzó sobre el contenido de los audios filtrados y aseguró haber contado “toda la verdad” detrás de las frases más comentadas del escándalo

A lo largo de su participación en Blender, Rosemary mantuvo un discurso sin filtro, combinando provocación, ironía y exposición. Muy comoda y feliz con la situación, no intentó despegarse del escándalo: lo convirtió en contenido y lo amplificó.

El trasfondo es la filtración de audios ocurrida días atrás, que generó reacciones dentro del entorno libertario. Entre ellas, las de Lemoine, quien había salido a cuestionarla. Ahora, con estas declaraciones, la influencer recoge el guante y escala el conflicto.

En desarrollo...

LT