“Somos los últimos mohicanos”

Son ambos muy conscientes de su popularidad. Tanto Soledad Silveyra como Osvaldo Laport admiten que el público se les acerca en la calle, sin distinción de sexo o edad, para saludarlos. Ellos entraron en muchísimas casas a través de la televisión. Tienen sobre sus hombros éxitos que se recuerdan: Campeones de la vida, donde fueron Clarita y Guevara, por ElTrece (1999) y luego revivieron esa dupla exitosa con Amor en custodia por Telefe (2005).

Ahora comparten escenario en el Multiteatro Comafi de miércoles a domingo encarnando La fuerza del cariño junto a Julieta Ortega, Dolores Ocampo y Damián Iglesias, con dirección de Corina Fiorillo. Es la versión teatral que firma Federico González de Pino y Fernando Masllorens sobre la célebre película ganadora de cinco premios Oscar. No será la primera vez que Silveyra y Laport estén jugando escenas teatrales, ya que en el 2000 estuvieron primero en Mar del Plata y luego en Buenos Aires interpretando El cuarto azul, de David Hare.

Silveyra, que quiere que le digan siempre Solita, aclara: “Para mí Sole es la Pastorutti y Soledad nunca me gustó. Me siento una niña que quiere seguir jugando y el teatro me lo permite”. A su lado, Laport se sonríe y recuerda: “De chico me decían en Uruguay Porota. Es común para hombre y para mujer. También me apodaban el Negro, ya que era el más moreno de toda mi familia”.

Cuando se les pregunta por los miedos de hacer la versión teatral de una película tan recordada y premiada es Silveyra quien afirma: “La vi cuarenta veces. Trabajé mucho el texto en relación a la película. ¿Miedo? Para nada, al contrario fue una gran guía y ayuda. Tuve obviamente el temor a que lo que se consigue en cine no es lo mismo que en el teatro y lo que tiene la versión teatral es que es una copia de la película. Tengo treinta y dos escenas y catorce cambios. La gente que viene a verla no sale defraudada”.

—¿El público viene a ver a la pareja televisiva?

SILVEYRA: Es innegable que vienen al teatro a vernos juntos. Las escenas con Osvaldo tienen feeling. Es increíble que después de tantos años los dos mantengamos esta misma química. Es muy agradable porque hacía bastante tiempo que no trabajábamos juntos y se podría haber perdido perfectamente.

LAPORT: Creo que, más allá de todos los componentes que tiene este espectáculo, el plus es la vuelta de esta dupla. El público busca esta complicidad que tenemos nosotros a la hora de que se encienda una luz de una cámara o se corra un telón. La gente quiere estar en ese complot, lo está esperando. La picardía la festejan y el “compinchismo” que tenemos lo agradece. Muchas de las secuencias emblemáticas de la película eran imposibles de teatralizar, fue una idea de Solita el que se filmaran, con el acompañamiento por supuesto de la producción y de la dirección. Hay mucha complejidad en la puesta. Los ensayos fueron de una gran densidad. Recién en las funciones con público nosotros empezamos a disfrutar.

—Son una generación de actores infrecuentes…

L: Somos los últimos mohicanos. (Se ríe) A partir de la pandemia la gente se pasó al streaming. Dejó de consumir un capítulo diario todos los días, cuando la familia se reunía, a ver cuarenta juntos, porque estábamos aburridos. Hoy no creo que el público tenga ganas de volver a un capítulo diario excepto que el productor tenga creatividad, creo que estamos fallando en eso. Hablo de tener compromiso con la inclusión, con lo nuevo, con la información.

S: Lo digo siempre, somos de los últimos actores populares. Hoy podrás tener muy buenos intérpretes en las plataformas, pero la popularidad, la que nos dio la televisión no te la da nadie. Ese cariño, ese afecto de haber entrado a la casa durante sesenta años, tengo 71 y empecé a los 11.

—¿Hoy el éxito en televisión pasa por los realities?

S: Hice uno de los primeros, con Gran hermano. Creo que los argentinos tenemos una gran vocación de voyerismo. Fue un producto que la pegó en el mundo entero, ahí estuvieron muy inteligentes los de Endemol, quienes vieron lo que pasaba y no se equivocaron.

—¿Cómo quedaron pospandemia?

L: Creí que la pandemia nos iba a dejar una lección. Pero no, hoy hay guerras, dos más visibilizadas, pero hay muchas más. Cumplo veinte años colaborando con Acnur (Agencia de la ONU para los refugiados) donde la realidad es peor, muy triste. Los pedidos de auxilio a nivel internacional del mundo a través de las redes son muy duros. Creo que la humanidad está huérfana y somos muy frágiles. Me preocupan las nuevas generaciones, porque no les estamos dando un buen ejemplo. Nosotros teníamos la oportunidad de golpear puertas, para pedir trabajo, dejábamos un currículo, pero ahora las puertas son virtuales y no tienen una devolución. Hay apatía, poco tacto y falta de humanidad.

S: Es terrorífico. Demuestra la falta de humanidad, corre riesgo la calidad humana el que hayan matado diez mil niños palestinos. Hay violencia, frivolidad y mucho consumo. Me preocupa el que no se vea la necesidad del otro.

—¿Cuáles fueron los últimos trabajos audiovisuales?

L: Tengo varias películas aún sin estrenar. Terminé de filmar Hombre muerto, de Andrés Tambornino y Alejandro Gruz. (N de R: junto a Roly Serrano, Daniel Valenzuela, Sebastián Francini y Diego Velázquez) en La Rioja. En noviembre presentamos Partida, sobre una historia de Miriam Lanzoni, donde actúo con ella y con Lucila Gandolfo, dirigida por Diego Suárez, filmada íntegramente en el Chaco. Terminé justo antes del teatro de grabar El señor de las ballenas que se hizo en el sur y tengo otra que hicimos en Paraná.

S: La verdad es que no estoy para trabajar diez horas por día y estar esperando, esos son los tiempos del cine. Me refugio en el teatro. Si sale un personaje maravilloso por supuesto que lo haría, pero para hacer de tía, de abuela, no me interesa, ni es algo que busco.

—¿Y la dirección?

L: Ahora en abril voy a reestrenar como director Oscuras rosas rojas negras, de Andrea Bauab, con Eugenia Blanco, Erika De Sautu Riestra, Maru Gandolfo, Franco L’Oro, Viviana Sáez y Daniel Valenzuela, en Mu Teatro. Siempre digo que somos trabajadores del arte. Nuestro medio, nuestra plaza es tan pequeña, frágil y huérfana. Cuando hablo de resiliencia me refiero a transitar siempre con mucho respeto, tratando las diferentes expresiones del arte, para poder seguir creciendo y subsistiendo. En estos últimos años descubrí que me gusta mucho dirigir buenos textos. Mis actores quedan sorprendidos de adonde los llevo buceando el análisis de sus personajes. Creo que tiene que ver con que uno es actor.

S: Creo que me quedo sin actores al segundo día. (Se ríe) No tengo esas formas, ni paciencia, voy muy al grano; pero tengo ganas de dirigir. Hago muchas observaciones, por eso mis hijos me dicen “dirigí”, porque veo todo. Me gusta la luz y el espacio. Si hay algo que me divierte es el escenario, allí me siento y vuelvo a ser una niña.

—¿Extrañás algo de Uruguay?

L: Extraño a la familia. Ya perdí a casi todos, me queda solamente una hermana,

S: Extrañaría la vida cívica que tienen los uruguayos. Me parece que son unos maestros en lo que representan. Vi el acto que hicieron al cumplirse los cincuenta años desde la última dictadura y estaban los cuatro presidentes sentados. Pensé: ¿cuándo veré esto en mi país? O el abrazo de Julio María Sanguinetti y Pepe Mujica cuando los dos dejan el Senado… a mí ese momento me quedó grabado en el alma.