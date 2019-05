Tarantino recibe ovación y divide a la crítica en el Festival de Cannes

por Diego Grillo Trubba

La ovación de seis minutos de pie que la platea del Festival de Cannes le dedicó ayer a Érase una vez en Hollywood transforma a su director, Quentin Tarantino, en el primer contendiente de peso para la Palma de Oro que el próximo domingo entregará el jurado presidido por el mexicano Alejandro González Iñárritu.

Fue una jornada intensa, que arrancó horas antes de la proyección del film, cuando Tarantino le solicitó a quienes fueran a ver su última producción, vía redes sociales, que por favor evitaran luego lanzar spoilers que perjudicaran a quienes verán la película cuando el 26 julio comience a estrenarse alrededor de todo el mundo (desembarcará en Argentina el 22 de agosto, casi un mes más tarde). Luego de la proyección, el cineasta brindó una conferencia de prensa más formal en la que disfrutó que los periodistas no dejaran de elogiar el film, salvo sobre el final cuando una cronista le preguntó por qué Margot Robbie estaba tan destacada en las promociones cuando en la película aparece realmente poco. Tarantino, furioso, volvió a lo de no lanzar spoilers.

Elle Fanning se desmayó durante una cena en Cannes

Las críticas más formales comenzaron a hacerse públicas al poco tiempo. Desde Variety lanzaron que “la historia de un actor televisivo de westerns (Leonardo Di Caprio) y su doble de riesgo (Brad Pott), y cómo chocan con el clan Manson, es un hermoso collage para un film que no llega a ser, en definitiva, una obra maestra”. The Hollywood Reporter, por su lado, indicó que “la audiencia sin dudas disfrutará del amor de Tarantino por el cine de clase B, incluso aunque las dos horas de desvíos, recapitulaciones y diversiones varias que conducen a la explosión final de violencia carezcan virtualmente de una trama”. El crítico de la británica The Guardian lo tomó más personal: “desafío a cualquiera con sangre roja en sus venas a no responder al disparatado virtuosismo del cine de Tarantino, a no pegar saltos por el auditorio con el disfrute de cada momento que esta película ofrece".

Una vez más, Tarantino divide a la crítica y recibe las mieles de la audiencia. Hace 25 años se llevaba el premio mayor de Cannes por la maravillosa Pulp Fiction. El domingo 26 de mayo sabremos si repite la hazaña.