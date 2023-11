Un paseo por las nubes y sus monstruos

Me fascinan las montañas desde que soy adolescente. Surgió de repente, sin haber escalado o visitado las montañas. Me suscribí a revistas de montañismo y no pensaba en nada más que en escalar y en el cine, y empecé alpinismo” dice Thomas Salvador. No cuesta mucho entender que La montaña, uno de los estrenos más inesperados del 2023, es su canto más sincero a sus pasiones, y así se la ve: una película com pocas en este momento del cine. Sigue Salvador: “Cuando estaba en la escuela, alguien me preguntó qué me gustaría hacer como carrera, yo respondí ‘Guía de montaña, cineasta y cineasta de montaña’. De hecho, mi primera idea para un largometraje fue uno sobre las montañas. Quería que fuera protagonizada por Patrick Berhault, un guía y alpinista que adoraba cuando era adolescente. Me había acercado a él cuando hice un corto documental sobre su persona, que se llamaba Dans la voie, portrait d’un guide au travail En la via: retrato sobre un guía en el trabajo. Se habría interpretado a sí mismo, un guía, yendo en busca de un joven alpinista temerario interpretado por mí, que ya no quería descender. Imaginé una película más bien muda, incluso mística, y empecé a trabajar en el guión. Pero, por desgracia, Patrick murió en la montaña unas semanas antes de que nos reuniéramos para hablar de la película. De eso hace ya casi 20 años. Tardé mucho tiempo en superar su muerte y pensar en otra película. Después de Vincent, decidí retomar el proyecto, adaptándolo a mis sentimientos y preocupaciones actuales. Muy rápidamente supe que también implicaría un elemento de fantasía, un encuentro con lo desconocido, otra forma de vida, y la génesis de una relación amorosa”.

—¿Pensás en Pierre de forma diferente a tus personajes anteriores?

—Los personajes que escribo e interpreto se parecen mucho a mí, o al menos tienen experiencias similares a las que yo que he vivido o que imagino vivir algún día. La evolución de su relación con el mundo sucede de forma natural, sin pensar en ello. Durante el proceso, sentí que el tono de este proyecto sería más serio, aunque sigue habiendo momentos que te hacen sonreír. Para Vincent descubrí posteriormente un elemento burlesco que a menudo se me escapa porque procedo intuitivamente y nunca fuerzo nada. Nunca fuerzo nada, ni al escribir ni al actuar. Actúo. En La montaña, el tono es más serio, probablemente también porque se trata de un viaje iniciático con un personaje que huye del mundo, que se arriesga a llegar al final de su vida para descubrir quién es en realidad.

—Hay dulzura en la película, una obviedad en la secuencia de los acontecimientos y, sin embargo, paradójicamente, lo que ocurre es una locura. Al final, cuando el protagonista vuelve al valle, se siente realmente la magnitud de lo que acaba de vivir y la intensidad de su viaje. ¿Cómo desarrolló esa trayectoria?

—Efectivamente, Pierre no es el mismo al final de la película. En primer lugar, aprende a ver las cosas de otra

manera, o quizás simplemente aprende a ver. Y es este cambio de visión que le pone en movimiento. Entonces cambia su ritmo y su relación con el tiempo, redescubriendo el poder del presente y la belleza de la impulsividad. Ve una montaña y decide quedarse. Ve un cartel y compra una carpa.

Ve escaladores y contrata a un guía. Conoce a Léa, interpretada por Louise Bourgoin, y se ofrece a llevarla. Es testigo de un derrumbe y va a por ello... Vuelve a hacer de sus deseos una prioridad. No conocemos la historia de Pierre; sólo sabemos por una postal que se siente mejor que antes. Esta es la única dimensión psicológica del guión. Y cuando Léa rechaza su invitación a dar un paseo, Pierre sigue alejándose, preparándose para dar la espalda para siempre a la sociedad y al mundo que conoce.