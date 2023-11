Un sueño dentro de otro sueño

En el año 2005 conocí a María Kodama a través de mi trabajo como director de teatro. En aquel momento me fue encargada una obra para realizar un homenaje a Borges por los veinte años de su muerte. A finales del mismo año emprendí un viaje por el Río Amazonas llevando las obras completas de Borges para iniciar el trabajo de escritura e imaginar la puesta en escena. Cuando regresé, elegí como cuento principal de la obra Las ruinas circulares, se lo comenté a Kodama y para mi sorpresa la conexión fue tan extraordinaria que su respuesta fue que era el cuento de Borges que más le gustaba de toda la obra.

A partir de ahí los encuentros y las cenas fueron más frecuentes y entablamos un vínculo que atesoro como uno de los encuentros más hermosos que tuve en mi vida. Luego me fui a vivir a una isla en el norte de Brasil y nos encontrábamos una o dos veces por año en Buenos Aires. En uno de esos encuentros le comenté que me gustaría trabajar en cine sobre algunos cuentos de Borges pertenecientes al libro El informe de Brodie, entre ellos se encontraba El evangelio según Marcos.

Los relatos de ese libro de cuentos me fascinaron para llevarlos al cine porque poseen una estructura dramática muy teatral. En Las ruinas circulares, un soñador es soñado por otro y en El evangelio según Marcos, Borges nos cuenta los acontecimientos con Baltasar, que a su vez nos cuenta los acontecimientos sobre Jesús y su crucifixión, generando una ficción dentro de la ficción. Un sueño dentro del otro. Me interesó trabajar sobre el virtuosismo borgeano y su sabiduría como escritor y eso me llevó a conocer a quien fue el responsable por la adaptación del cuento, Diego A. Fleischer, un guionista muy ligado a la literatura. Con Diego dimos inicio a los primeros conceptos para la adaptación, el desafío fue trabajar con un cuento que tiene cinco páginas y transformarlo al formato cinematográfico, con una singularidad propia y a la vez siendo fieles a Borges.

El siguiente paso fue pensar los escenarios donde sería desarrollada la historia. Siendo un proyecto de cine independiente y con algunas complejidades con relación a la lluvia y a las inundaciones que el cuento propone consideré diferentes alternativas. La que más me convenció fue la de filmar en una estancia donde el equipo técnico y artístico podría vivir y al mismo tiempo filmar. Tenía que ser una estancia de época, rodeada de campo, con muebles antiguos y que nos sirva como una especie de hotel rural.

Fue una búsqueda intensa hasta que encontré una estancia de finales de 1800 en Chivilcoy, un ambiente lleno de mística, con túneles subterráneos que finalizaban en un palomar circular con “anaqueles” donde años atrás habitaban palomas. Durante el rodaje fue nuestra Torre de Babel. Por la estancia habían pasado desde Sarmiento, Mitre y hasta el presidente brasileño Campos Salles.

Un tiempo después del rodaje supe lo que el nombre “Chivilcoy” significa: lugar rebalsado de agua. Estar acompañado de un director de fotografía con experiencia y gran talento como Leo Calzoni, fue de gran ayuda. Logró interpretar la esencia estética de la propuesta para hacer una película con una personalidad singular, donde lo teatral, lo cinematográfico, lo real y lo intempestivo se combinaron para dar lugar a bellos cuadros, llenos de significado y peso. Convoqué a un elenco de actores que fueron habitados por el cuento de Borges y no al revés, llegar a un tono fresco, pero a su vez oscuro y con una poética singular donde el sueño y la realidad no estén del todo claros. El proceso se trató de dar lugar a aquello que tiene que ser habitado para comulgar con la imaginación. El evangelio según Marcos fue seleccionado por medio de nuestra productora principal Río Azul Films para en el 13º Festival de Cine de Guadalajara, que ocurre en Los Ángeles, Estados Unidos, en el marco del encuentro internacional como parte de la Selección Oficial en la sección Work in Progress.

*Director y productor de El evangelio según Marcos.