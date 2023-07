Vacaciones de invierno: para todos los bolsillos

Estas serán unas muy distintas vacaciones de invierno, ya sin barbijos y con muchos espectáculos, desde los más caros hasta gratis (Ver recuadro). El teatro Colón presenta funciones de martes a domingo, desde el 18 hasta el 30 de julio. Este no es un cuento silvestre, escrito y dirigido por Emiliano Dionisi con música de Jean-Philippe Rameau, irá a las 11.30. “Tuve mucha libertad para trabajar - subraya Dionisi- conté con bailarines y cantantes, me sorprendieron con la precisión, la disciplina para el trabajo y la predisposición que todos tuvieron. Es una obra que escribí específicamente para este proyecto con un actor, Tomás Castiglione y con las coreografías de Margarita Fernández. El espacio, más el equipo creativo y trabajar para las familias es una gran responsabilidad. Por ahí empieza todo: hay que sembrar los espectadores del futuro”. La segunda propuesta irá a las 16 horas y es El lobizón, o sea el terror de las Misiones de Gonzalo Demaría, con música de Henry Purcell. Ambas son recomendables para niños desde los 6 años, con entradas desde $4800.

El Complejo Teatral de Buenos Aires armó programación para todos sus espacios a $2500. Así Narices de Hugo Midón y Carlos Gianni, ahora con dirección de Chacho Garabal y un elenco encabezado por Alejandro Paker, con Flavia Pereda y La Trup (Pedro Frías Yuber, Azul “Achu” Mazzeo y Giuliana Rímini). Van de martes a domingo a las 16 horas en la Sala Casacuberta del Teatro San Martín. Es Paker quien asegura: “Para mí actuar para un público infantil o para adultos es exactamente lo mismo, sobre todo lo que tiene que ver con la construcción del personaje. Me genera el mismo compromiso y entrega. La diferencia está en la relación con el público. Los adultos no solemos ser tan demostrativos, somos más medidos, a lo mejor te esperan a la salida. En cambio cuando trabajo para el público infantil la reacción es inmediata, manifiestan lo que les gusta o no. Creo que es un espectador nada hipócrita. Incluso a veces hice de villanos y me fascina lo que generaron, porque algunos se acuerdan de esas composiciones. Actuar para mí siempre es con compromiso, sea cual sea el público”. Al teatro Regio (Av. Córdoba 6056) volverá El rayo verde de Julio Verne, adaptación para teatro de títeres de Adelaida Mangani quien también dirige. Se podrá ver Pulgarcita de Pablo Del Valle con el Grupo de Titiriteros del San Martín más el teatro de sombras en el Sarmiento (Av. Sarmiento 2715) siempre a las 15 hs. Se conocerá Benito de La Boca con dramaturgia y dirección actoral de Juan Francisco Dasso con música original y dirección musical de Gustavo Mozzi, sobre una idea original y dirección general de Lizzie Waisse. Encabeza el elenco Roberto Peloni y se propone recomendada para mayores de 12 años, irá de miércoles a domingos, en el Teatro de la Ribera (Av. Pedro de Mendoza 1821).

El Teatro Nacional Cervantes y el Instituto Nacional del Teatro proponen unas vacaciones de invierno federales. Otra de las características es que el precio de las entradas será de $900 con la posibilidad de los packs familiares. Los espectáculos serán: Cami y el dragón, desde Córdoba; Circonsciente (Misiones); Yo sabo (San Miguel, Buenos Aires); Ana y Wiwi (CABA); 24 Toneladas (Avellaneda, Buenos Aires) y Enderas Masugui (Mendoza).

Uno de los clásicos es ver Disney On Ice, llega con 100 años de emoción, esta vez en el Movistar Arena (Humboldt 450). Allí estarán los personajes de Encanto, como Mirabel, sin olvidar a Mickey, Minnie, Pinocho, La Cenicienta, los protagonistas de Toy Story y Buscando a Nemo. Desde el 15 hasta el 30 de julio con funciones a las 15 y 19 horas, desde $5000 hasta $19.000.

Volvió Shrek. El Musical al Maipo, con dirección de Carla Calabrese. Con entradas desde $6000 hasta $7500 y orquesta en vivo. Es Calabrese quien reflexiona: “Lo más importante es jamás subestimar al público infantil. Es el más difícil y exigente. Si se logra captar su atención con historias poderosas y de calidad, con el ritmo exacto que necesitan, es seguro que será también disfrutada por igual por los padres y los adolescentes de la familia. También hay que tener en cuenta el contenido. Es una gran responsabilidad: que la historia sea poderosa y tenga profundidad, que sea capaz de transformar al espectador ya sea niño o adulto y llevarlo a comprender mejor el mundo que los rodea, a reflexionar, a pensar que aquello que le parecía imposible no lo es tanto. Es difícil crecer y muchas personas tienen realidades complejas, sufren la presión de exigencias sociales y culturales muchas veces absurdas. El teatro y los personajes funcionan como espejo del ser humano, lo reflejan y le permiten repensarse. El público infantil no perdona, no disimula, es totalmente auténtico. Empecé dirigiendo obras para chicos y creo que fue lo mejor que me sucedió ya que lograr captar su atención es mucho más difícil y me enseñó muchísimo”.

El grupo La Pipetua, quienes entrecruzan circo con homenaje a los dibujos animados y las vanguardias de los años 30 presentan: Ensueños, con dirección de Diego Reinhold, irán de martes a domingo a las 15.30 en la Pablo Neruda del Paseo La Plaza. En la otra sala - Pablo Picasso- se presenta una propuesta para adolescentes: Jipjop. Una historia bailada con Emiliano Larea, más la dirección de Gabriel Páez, irán a las 15 hs. Las plateas van desde $4000 hasta $4900.

Cantando sobre la mesa de Hugo Midón, con música original de Carlos Gianni se verá en el Astros con dirección de Gastón Marioni, más Cecilia “Caramelito” Carrizo y Dan Breitman en el elenco y orquesta en vivo. Las funciones serán todos los días a las 15.30 con entradas desde $3500 hasta $4500.

En el Teatro Metropolitan estarán Cuentos feroces, con Brenda Gandini y Feli de la Garma, dirigidos por Daniel Casablanca. Además se presentará Masha y el oso con Rescate en el Circo (sólo los sábados y domingos) Y un nuevo musical de Pim Pau de jueves a domingos. El valor de las entradas va desde $700 hasta $6900. Llega MOVI el espectáculo de la coreógrafa Brenda Angiel con funciones de jueves a domingo en Aérea Teatro (Bartolomé Mitre 4272) a $2500. Entre los clásicos se suman La granja de Zenon. Bartodance en el Astros con precios desde $5000 hasta $8400. Las aventuras de Peppa Pig en el Opera dos fines de semana (21, 22, 23 y el último de julio) desde $1680 hasta $6500. Más la nueva propuesta del Parque de la Costa con La revancha de Tutankamon y las momias con tres funciones diarias (14,16 y 17), desde $3500. La Fundación Konex (Sarmiento 3131) y la Asociación Arte y Cultura presentan la versión infantil de El Cascanueces, con música de Tchaikovsky, dirección de Federico Fernández, codirigida por Nina Zaera, más las coreografías de Emanuel Abruzzo, con entradas desde $1250 hasta $1900.

Propuestas libres y a la gorra

Para festejar los cuarenta años del grupo Catalinas al Sur se presentará a la gorra el X Festival Internacional de Títeres al Sur, con 25 espectáculos, varios de otros países. Las reservas en www.catalinasur.com.ar y www.festivalalsur.ar.

El Centro Cultural Borges (Viamonte 525) armó unas vacaciones de invierno con entrada gratis. El viernes 21 y el jueves 27 a las 15.30 se presentará Con-Ciertos Payasos, viaje hacia las canciones creadas por Carlos Gianni y Hugo Midón, con Marcelo Albamonte y Carla Tarantino. El sábado 22 y el viernes 28 a las 15.30 estará Bigolates de chocote, música y humor a cargo del grupo Los Bigolates, todos en Auditorio Astor Piazzolla. El Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151) presenta Vacaciones para Armar, donde proponen numerosas actividades que van desde conciertos, obras de teatro, literatura, cine, talleres, juegos y la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Tecnópolis abrirá de miércoles a domingo de 12 a 19 horas con la Tierra de Dinos, el Avión de Aerolíneas, el Parque de Zamba y Nina de Pakapaka, La Casa del Coloso, Pisar Malvinas, Soberanía Aeroespacial, el Skatepark, e inaugurará una experiencia sonora producida por el Centro de Investigación en Audio y Música de Tecnópolis (CIAM) con participación de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos. Los ingresos al predio pueden ser peatonales por Av. Juan Bautista de la Salle 4500 o Av. De los Constituyentes 2220. El Centro Cultural de las Ciencias (Godoy Cruz 2270) también suma propuestas como la obra teatral Un tiranosauro ocupa mucho espacio, versión libre de Marcos Arano Forteza sobre texto de Gabriel Graves, de miércoles a viernes a las 15 horas.