Síntesis de asesoramiento generalista y especialidad

Fundado en la ciudad de Córdoba en el año 2009, aunque sus orígenes se remontan a una trayectoria profesional de más de 35 años de su titular, el estudio Martínez Urrutibehety-Abogados y Consejeros constituye una opción profesional orientada a la atención de empresas, personas físicas y corresponsalía para otros estudios de abogados, tanto en la provincia de Córdoba como a nivel nacional.

Esto se debe a que está apoyado sobre la formación y capacidad de acción de los integrantes del equipo de profesionales y, muy especialmente, gracias a la experiencia de su titular, Gustavo Martínez Urrutibehety, abogado doctorando, Especialista en Derecho de Daños y Seguros, certificado por Ethics & Compliance Certification Institute en 2017 y certificado en Risk Managment Certificate por The University of Texas at Arlington & Universidad Empresarial Siglo XXI en 2018.

“Con una cosmovisión del fenómeno jurídico, lograda desde una formación académica iusfilosófica, estamos orientados a la defensa de los intereses confiados para prevenir o resolver conflictos. Desde lo general abordamos lo particular, con especialización -entre otras materias- en el Derecho de daños, Derecho de seguros, Derecho laboral, Derecho empresarial y asesoramiento en Ética y Compliance, materia en la que nos encontramos certificados internacionalmente”, dice el Dr. Martínez Urrutibehety.

El profesional, además de haber sido docente universitario, es autor de numerosos artículos doctrinarios sobre diferentes aspectos de la Ciencia Jurídica, publicados en prestigiosos medios especializados y obras conjuntas nacionales e internacionales, participando, tanto como ponente, expositor o alumno en diversos congresos, programas educativos y cursos relacionados con la Ciencia Jurídica, Ética & Compliance, Gestión de Riesgos, dictados y organizados por diferentes Universidades y centros educativos nacionales y del exterior.

¿Por estructura tienen la posibilidad de atender litigios en otras provincias?

Sí, contamos con capacidad y recursos para la atención de litigios en toda la provincia de Córdoba y en otras regiones, sea en forma directa o asociados con estudios y colegas de Buenos Aires, Entre Ríos, San Juan, San Luis, Mendoza, Catamarca y la Rioja.

Desde hace más de treinta años somos abogados externos del grupo asegurador más importante del país. Brindamos asesoramiento jurídico a importantes empresas -locales, nacionales y multinacionales- y representamos en Córdoba a prestigiosos estudios de la Argentina.