The Cardenas Group Realty una empresa de asesoramiento en negocios inmobiliarios en plena expansión

Estamos con Carlos Cárdenas, fundador de The Cárdenas Group Realty, una empresa que nació para asesorar en negocios inmobiliarios e inversiones en Real Estate. De eso vamos a conversar esta tarde.

Carlos, buenas tardes, lo primero que quiero saber es, ¿cómo nace Cardenas Group Realty?

En el año 2014, como visionario del sector inmobiliario, detecté una necesidad crucial en el mercado. Vi más allá de las transacciones y los ladrillos y observé una oportunidad dorada para brindar un servicio integral que uniera bajo un mismo techo diversas especialidades cruciales para garantizar transacciones inmobiliarias transparentes, éticas y altamente profesionales. Es así como nace The Cardenas Group Realty, con más de dos décadas consolidando un equipo que es sinónimo de confianza y profesionalismo en el sur de la Florida. En The Cardenas Group Realty nos enorgullecemos de haber compilado una gama completa de servicios esenciales que responden a las diversas necesidades de nuestros clientes. Desde el inicio, nos hemos dedicado a ofrecer servicios de corretaje en bienes raíces residenciales y comerciales, así como asesoría en construcción y gestión hipotecaria. Más que una inmobiliaria, somos un grupo humano que trabaja con el firme propósito de facilitar el camino hacia la realización de los sueños y metas de cada uno de nuestros clientes, porque entendemos que una propiedad o una inversión no es sólo un espacio físico, sino el escenario donde se construyen historias, se forjan futuros y se cultivan las más preciadas memorias. Junto a mi equipo de expertos, llevo la pasión y la entrega a cada proyecto, garantizando no sólo transacciones seguras y exitosas, sino creando relaciones duraderas basadas en la confianza y satisfacción. En The Cardenas Group Realty somos más que una inmobiliaria, somos un aliado estratégico en el camino hacia el éxito, un compañero fiel en la búsqueda del lugar perfecto para crecer, soñar y construir.

¿Qué los diferencia de su competencia?

Creo que en este rubro no hay competencia sino que hay colegas, y lo que sí nos diferencia de otros colegas es la atención y el tiempo que le dedicamos a cada cliente basado en las necesidades que tienen. No es que simplemente lo colocamos en un sistema y le mandamos diariamente lo que sale en el mercado, sino que basado en las conversaciones previas que tuvimos, hacemos una investigación exhaustiva de lo que están buscando y le mandamos solo aquello que se adapata a esa necesidad, agregado a la parte humana también y a recomendaciones constantes y asesoramiento basado en lo que ellos necesitan.

¿Por qué alguien debería recurrir a ustedes antes de encarar un proceso relacionado con el real estate?

Creo que la respuesta a eso te la pueden dar los mismos clientes. Más de un 75% nos siguen eligiendo a nosotros como corporación para representarlos en todas sus decisiones inmobiliarias, tanto comerciales como residenciales y mucho más en la parte de negocios, que esa tiene que estar un poco acompañado a mucho pero mucho conocimiento. Nuestra empresa tiene más de 22 años en el mercado, así que eso nos llevó a nosotros a ser reconocidos no sólo por nuestros pares, por nuestros colegas, sino también por los mismos clientes. Somos muy dedicados a lo que es a la persona y las necesidades puntuales de cada uno de ellos y aparte esa relación humana que después de una transacción cerrada seguimos teniendo esa comunicación para prestarle servicios adicionales, como puede ser alguna consulta contable, alguna consulta migratoria, alguna consulta con respecto al negocio y eso creo que hace una diferencia a cualquier otra corporación que toma a la persona como un cliente y no como un posible amigo.

¿Cómo se modificaron los negocios en Miami con la llegada de Messi a la MLS?

Bueno, la revolución en realidad estuvo en todos los sentidos. Puntualmente en la parte residencial hay un alto volumen de personas que están solicitando la compra de inmuebles que luego van a poder utilizarlos de manera personal o también para poder alquilarlo cuando las fechas de los partidos están disponibles acá en lo que es Miami y también de cara a los dos eventos que tenemos en los próximos años, que es el Mundial de Fútbol como también lo que es la Copa de las Américas acá, que va a ser el año que viene. Entonces eso llevó toda una revolución. Hay mucho turismo que quiere venir a ver a Messi, dónde está ubicado. Mucha gente está tratando de descubrir dónde está viviendo como para poder relacionarse y vivir cerca, aunque no lo creas, y revolucionó mucho lo que es la parte residencial. Sin descuidar lo que también nosotros hemos notado, más que nada en nuestra corporación, que hay una alta solicitud de negocios relacionados o cercanos a donde está jugando Messi, donde están haciendo las prácticas, como para poder ofrecer los servicios por la alta demanda de movimiento que hay de gente que va a verlo. Estamos hablando de estacionamientos, de lavautos, de restaurantes, cafeterías, de cuidado de chicos, etc. Y también tenemos la parte comercial, que es la búsqueda de terrenos para desarrollar diferentes actividades deportivas cerca de donde está Messi jugando. Así que la revolución le afectó a muchos sentidos y aparte la alegría. Vamos a hablar de la parte humana también, que es la alegría de tener a una persona de esas características jugando en el Inter de Miami con la misma energía, con la misma pasión, como si estuviera jugando representando a la Argentina al resto del mundo. Así que estamos muy contentos con esa elección.

Para ir cerrando, ¿qué planes tiene el Cárdenas Group para el futuro?

En un mundo cada vez más globalizado estamos conscientes de la vital importancia de expandir nuestras fronteras y unir caminos con nuestros hermanos y hermanas de Latinoamérica, fortaleciendo lazos y construyendo juntos un futuro lleno de oportunidades y crecimiento sostenible. Es por esto que estamos dando pasos firmes hacia la realización de un sueño grandioso, un sueño que implica llevar nuestra vasta experiencia y dedicación al servicio del mercado latinoamericano, un mercado rico en cultura y lleno de posibilidades inmensas. Nos enfocamos especialmente en brindar asistencia integral a los inversores internacionales interesados en el programa de la Visa E-2, una visa que facilita oportunidades únicas para emprendedores y empresarios que desean invertir y desarrollarse en los Estados Unidos. Con la expansión de nuestra operación buscamos convertirnos en su acompañante de confianza, ofreciendo un servicio inmobiliario integral que atiende de cada uno detalle y cada necesidad con la diligencia y la profesionalidad que nos caracteriza. Con The Cardenas Group Realty a su lado, los inversores encontrarán una verdadera solución todo en uno, donde cada aspecto de la industria inmobiliaria está contemplado. Nos preparamos para ser ese puente sólido y seguro que les guiará en cada tramo del camino asegurando que cada inversión se traduzca en éxito y satisfacción. Aspiramos a más que negocios, aspiramos a construir relaciones duraderas fundamentadas en el respeto mutuo, la transparencia y la excelencia que siempre hemos pregonado. Nuestra visión es clara y nuestra determinación es fuerte. Juntos escribiremos una nueva página en la historia de la industria inmobiliaria marcada por el éxito conjunto y la colaboración fructífera. Los invitamos a ser parte de este emocionante viaje, a unir fuerzas y soñar juntos, construyendo un futuro donde las oportunidades no tienen fronteras. Muchas gracias por su atención. Estamos a su disposición para emprender juntos este camino hacia un horizonte lleno de oportunidades y logros compartidos. Hasta pronto y que vengan tiempos prósperos y fructíferos para todos.

Les invitamos a ser parte de esta gran familia, a confiar en la experiencia y dedicación que nos respaldan. The Cardinals Group Realty es el puente hacia nuevos horizontes donde los sueños de los clientes se convierten en nuestro proyecto.

Gracias Carlos por tu tiempo.

