120 millonarios británicos le piden al nuevo gobierno pagar más impuestos: "Podemos permitírnoslo"

120 millonarios británicos le pidieron al nuevo primer ministro de Inglaterra, el laborista Andy Burnham, que le imponga un impuesto al patrimonio para las grandes fortunas. Esta medida es impulsada por una organización llamada “Patriotic Millionaires UK” (Millonarios patrióticos del Reino Unido).

Según Clarín, los firmantes de la carta, que incluyen al exjugador de fútbol Gary Lineker y al músico Brian Eno, conocido por su banda Roxy Music y su trabajo como productor de U2, le pidieron al flamante jefe de gobierno que le cobre una tasa del 2% a los patrimonios que superen los 13 millones de dólares, lo que, según sus cálculos, le daría al Gobierno aproximadamente 34.000 millones de dólares cada año.

Andy Burnham

El texto enviado por Eno y sus compañeros afirma: “Podemos permitírnoslo. No estamos hablando de aumentar los impuestos a quienes trabajan todos los días para obtener sus ingresos, sino a los más ricos, cuyos ingresos provienen del patrimonio que poseen”.

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Por su parte, Lineker agregó, según el medio antes citado, que “nuestro fantástico país merece el apoyo de todos nosotros para construir una sociedad más justa”.

La secretaria principal del Tesoro, Emma Reynolds, celebró esta propuesta diciendo “doy la bienvenida a que personas adineradas digan que quieren pagar más. Ya pueden hacerlo”, remarcando que hay una página web del Gobierno para quienes quieran donar voluntariamente dinero al Estado.

Por su parte, la líder conservadora Kemi Badenoch apuntó contra Lineker y la campaña que promociona, diciendo: “Si quiere hacerle un cheque al Estado, nadie se lo impide”.

Andy Burnham

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El flamante primer ministro británico, Andy Burnham, anunció este jueves 23 de julio una reducción del 20% del impuesto empresarial para pubs, discotecas y salas de conciertos en Inglaterra. Esta medida es la tercera anunciada por el nuevo mandatario, que prometió bajar el coste de vida de los británicos.

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En su cuenta oficial de X, el mandatario británico escribió: “No me quedaré de brazos cruzados mientras estos lugares que tanto apreciamos desaparecen, sustituidos por escaparates cerrados y carteles de ‘Se vende’”.