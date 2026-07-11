Aparecieron seis grandes y misteriosas esferas metálicas en una playa de Australia: de dónde vienen y por qué se evacuó la zona

En Forrest Beach, estado de Queensland (Australia), aparecieron 6 misteriosas esferas metálicas que obligaron a la Agencia Espacial Australiana (ASA) a organizar una operación de emergencia para identificar estos objetos lo más rápidamente posible y evaluar cuál podía ser su nivel de peligrosidad.

Según Infobae, todo comenzó con el equipo de bomberos y rescate estatal, quienes se encargaron de tomar las esferas usando trajes de protección, para luego colocarlas en tambores herméticamente cerrados.

A continuación, se definieron áreas de seguridad de cincuenta metros alrededor de los sitios en que se encontraron los objetos que se mantuvieron cerradas al público mientras se esperaba el resultado de los análisis para evitar posibles peligros radioactivos o químicos. Además, como medida adicional, se evacuaron las personas que vivían cerca del lugar.

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Finalmente, la ASA anunció que las esferas halladas no eran peligrosas y ordenó reabrir las áreas que habían sido cerradas por precaución.

Según el medio antes citado, el organismo definió estos objetos como recipientes presurizados que habían formado parte de un cohete extranjero que ingresó, en fecha reciente, a la atmósfera terrestre. La Agencia explicó que estas esferas se usan, por lo general, para guardar líquidos o gases fundamentales para el lanzamiento o las operaciones que realiza una nave espacial.

La ASA advirtió que, aunque todos los elementos encontrados fueron definidos como seguros, si aparecen objetos similares se debe avisar de manera inmediata a las autoridades para evitar riesgos.

En declaraciones a The New York Times, Lisa Scobie, propietaria de un restaurante local, confesó “aquí no pasa gran cosa, es un sitio bastante tranquilo y apacible”, por ese motivo, lo ocurrido dio “mucho de qué hablar”. De hecho, inspirada por lo ocurrido, creó una caja de aperitivos cuyo tema era la basura espacial que tuvo, confiesa, mucho éxito entre sus clientes.

Ahora, tras descartar el peligro de las esferas, ASA, junto a la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias trabajan para identificar la nave de la cual provienen los objetos encontrados.

El grave problema de la basura espacial

Según un informe de la Agencia Espacial Europea (ESA) publicado el 11 de agosto de 2023, en ese momento había 10.900 toneladas de basura espacial orbitando a más de 500 kilómetros sobre la Tierra.

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De acuerdo a este reporte, desde el inicio de la carrera espacial, en 1957, se mandaron al espacio 15.760 satélites. De ellos, aproximadamente el 50% siguen funcionando, mientras que el resto quedó inactivo.

Por lo general, cuanto más alto está el objeto, más tiempo seguirá en la órbita de la Tierra.