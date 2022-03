Protestas en las calles al grito de "fuera Putin": la resistencia en Jersón tras ser tomada por los rusos

Bajo el grito "Zelenski es nuestro presidente. Fuera Putin", cientos de ucranianos desafiaron a los soldados rusos en la ciudad de Jersón, la primera que cayó ante las fuerzas de Vladimir Putin. A lo largo del día, los manifestantes se congregaron en la plaza de la Libertad rodeados de banderas de Ucrania y pidieron a las tropas extranjeras que abandonen el lugar.

"Jersón es de Ucrania" y "Gloria a Ucrania" fueron otras de las frases que se oyeron mientras las personas que protestaban se subían a monumentos o trepaban a la parte de arriba de los vehículos. Incluso uno de los manifestantes logró ubicarse sobre un blindado ruso con una bandera y comenzó a agitarla.

En total, cerca de dos mil personas salieron a las calles a desafiar a las fuerzas de Moscú. Personas de otras ciudades de Ucrania se unieron a la marcha y las protestas se extendieron hasta la ciudad de Berdiansk, también bajo control del Kremlin.

Por medio de su cuenta de Twitter, el ministro de relaciones Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, se hizo eco de lo que ocurría en esos distritos. "También en Berdiansk hay ucranianos pacíficos demostrando que su ciudad no pertenece a los invasores rusos. ¡Admiro el espíritu valeroso de mis compatriotas y pido a todas las partes del mundo que les apoyen!".

Also in Berdyansk peaceful Ukrainians demonstrate that their city does not belong to Russian invaders. I admire the fearless spirit of my compatriots and call on everyone around the globe to support them! Russians must go home. #CourageousBerdyansk pic.twitter.com/rwZuLrHwK8