Con videos de IA y marchas "espontáneas", el chavismo lucha desesperadamente por sobrevivir

En el marco de la guerra de mentiras y declaraciones que se ha desatado entre Venezuela y Estados Unidos, luego del bombardeo y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, se multiplican las marchas callejeras del chavismo pidiendo que liberen a la pareja presidencial en Estados Unidos, una cuestión cuya factibilidad va de nula a imposible, pero al mismo tiempo en redes sociales se viraliza todo tipo de propaganda, incluso en las últimas horas se repetía un video hecho con IA de un falso "nieto de Chávez", que promete en su canción "con mi voz y mi canto me voy a liberar".

La letra del presunto heredero de Chávez comienza diciendo: “Nací con un apellido que pesa en mi voz, un hombre marcado por el dolor. Mientras el pueblo lloraba en la oscuridad yo veía banquetes de falsa verdad, 1000 maletas de oro. Escuché el plan de huir y mi gente en la calle sin poder vivir. Vi a niños hambrientos, vi madres llorar, y supe que el silencio me iba a condenar”.

A continuación, viene el estribillo de la canción: “No más silencio. Yo quiero gritar que Venezuela merece soñar. No más cadenas, no más prisión, yo elijo la patria, no la corrupción”.

Luego la letra remarca: “Mi abuelo predica justicia y honor, pero en cada esquina solo hay dolor, promesas vacías que nunca cumplió y un pueblo cansado que ya despertó. No quiero ese legado, no quiero ese poder, yo quiero un futuro donde pueda creer. Ser nieto no me ata, yo elijo luchar, con mi voz y mi canto me voy a liberar”.

En ese punto, el tema señala: “Si me llaman traidor yo lo aceptaré, mi lealtad es al pueblo y siempre lo será. Aunque lleve un apellido que pesa en mi piel, mi verdad es más fuerte, yo no callaré. No más silencio, yo quiero gritar que Venezuela merece soñar. No más cadenas, no más prisión, yo elijo la patria, yo elijo el amor”.

Y termina diciendo: “Soy nieto de un hombre que el mundo juzgó, pero yo soy un joven que a mi pueblo eligió. No más silencio, mi voz quedará, Venezuela libre, mis sueños serán”. En suma, una mentira hecha con IA para llamar al chavismo a "no callarse y gritar que Venezuela merece soñar"...

El mismo video, aunque con otra letra, había circulado el año pasado, entre septiembre y octubre de 2025, entonces fue denunciado como falso por el exministro Jorge Arreaza, yerno del expresidente Hugo Chávez, quien informó, a través de su cuenta oficial de Instagram, que su hijo Jorge Arreaza Chávez, a quien apodan El Gallito, nunca cuestionó a su famoso abuelo: “Por ahí sonó una canción fake hecha con IA (Inteligencia Artificial) del supuesto nieto músico del comandante Chávez. Bueno…. Aquí lo tienen, el Gallito en asamblea comunera, aportando ideas y sueños para enseñar música en la Universidad Nacional de las Comunas. Siempre coherente, siempre leal”.

Posteo de Jorge Arreaza Chávez, nieto del exmandatario venezolano.

Por otra parte, Diego Omar Suárez, el influencer argentino conocido por su apodo de Michelo que vive desde hace varios años en Caracas, reapareció tras la captura de Maduro con un nuevo video donde luce una campera con la bandera venezolana mientras canta una canción contra el actual presidente norteamericano.

La letra del tema dice: “Todos juntos. El pueblo unido jamás será vencido; latinos unidos jamás serán vencidos. Venezuela no es tu tierra, Donald Trump. El petróleo de aquí no te lo llevarás. Nosotros queremos peace (paz) forever y ustedes quieren guerra e invasión. No queremos su sangre derramar, pero si invaden nuestra patria se van a estrellar. Los hijos de Bolívar en acción, en acción, en acción, en acción. Michelo produciendo contra los colonos piratas del imperio”.

Allí citan a Michelo, el influencer argentino que vive en Caracas y es uno de los principales propagandistas del régimen chavista en redes sociales. En los últimos días, luego del estupor inicial por la cinematográfica captura de Maduro por los militares estadounidenses, que incluso aniquilaron a todo las decenas de soldados cubanos que formaban el sequito de 'seguridad' de Maduro y su esposa.

En otra escena absurda, Cuba identificó este jueves a sus soldados y oficiales muertos en Venezuela con la leyenda "Honor y gloria"

Pidieron la libertad de Maduro y su esposa

Este viernes 9 de enero, diferentes movimientos sociales se hicieron presentes en las calles de Caracas, capital de Venezuela, para exigir que Estados Unidos libere a Maduro y su esposa, la primera dama Cilia Flores, capturados el pasado 3 de enero por la Delta Force. Durante esta manifestación, Héctor Rodríguez, ministro para la Educación y vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, afirmó que solo el chavismo cuenta con el liderazgo suficiente “para garantizar la existencia de la República, para garantizar la paz, para garantizar la soberanía y para rescatar al compañero Nicolás y a la compañera Cilia”.

El funcionario también advirtió que “vamos a un gran proceso de movilización y agitación”, para luego indicar que esa es una labor que deben cumplir los diferentes organismos y movimientos de Venezuela. Rodríguez cerró su discurso pidiendo que se redoblen los esfuerzos para mantener la unidad nacional y rescatar al presidente y su mujer.

Delcy Rodríguez afirmó que no descansará hasta traer "de vuelta" a Maduro y cuestionó a Trump por su "agresión vil" contra Venezuela

También habló Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario venezolano, que agradeció "al pueblo" el apoyo que le brinda en estos momentos y solicitando confianza y unidad con el Gobierno para lograr que Estados Unidos libere a la pareja presidencial.

Finalmente, la militante Rosa Figuera, del estado de Guárico, remarcó que el pueblo levanta su voz para que todo el mundo se entere que los venezolanos “no descansaremos hasta que devuelvan a nuestro presidente y a nuestra camarada Cilia”.

