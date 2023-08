Donald Trump recibió su cuarta imputación en este año, acusado de asociación delictiva junto a otras 18 personas, por haber intentado interferir en las elecciones de 2020 en el estado de Georgia. La fiscal del distrito expresó este lunes que quiere que el juicio se celebre en los próximos seis meses.

Los últimos cargos que recibió el expresidente estadounidense en Georgia pueden conllevar un peligro adicional a los tres anteriores cargos, ya que aspira a volver a la Casa Blanca en 2024.

Trump y los otros 18 acusados, entre los que se encuentran Mark Meadows, su antiguo jefe de gabinete en la Casa Blanca, y su abogado personal Rudy Giuliani, están acusados de asociación ilícita, un cargo que no figura en los otros procesos penales. Una condena por este cargo, usado normalmente contra el crimen organizado, conlleva una pena mínima de cinco años de prisión.

Trump recibió su cuarta imputación en este año y, en caso de ganar las elecciones no podría indultarse

En caso de que Trump gane las elecciones del 2024, la ley establece que un presidente sólo puede conceder indultos por delitos federales, no por condenas estatales. En Georgia, los indultos son concedidos por una Junta de Indultos y Libertad Condicional, integrada por cinco miembros, no por el gobernador, como en muchos otros estados.

Además, un delincuente sólo puede solicitar un indulto al menos cinco años después de haber cumplido la pena de prisión y siempre que haya "llevado una vida respetuosa con la ley" desde su puesta en libertad.

El caso de Georgia es el único juicio que probablemente sea retransmitido en directo por televisión, con lo que llegará a los hogares de todo Estados Unidos y del mundo. El magnate inmobiliario, quien durante 14 años protagonizó el reality "El aprendiz", comparecerá en él como acusado penal.

Los otros cargos de Donald Trump

El expresidente Trump también se enfrenta a cargos federales presentados por el fiscal especial Jack Smith por, supuestamente, conspirar para intentar alterar el resultado de las presidenciales del 2020 que perdió ante el demócrata Joe Biden.

Una jueza fijará el 28 de agosto la fecha del juicio en la capital del país, pero las cámaras de televisión no están permitidas en los tribunales federales.

Smith ha pedido que el juicio comience el 2 de enero de 2024, casi tres años después de que los partidarios de Trump asaltaran el Capitolio de Estados Unidos en un último intento de impedir que el Congreso certificara la victoria de Biden.

Encuestas muestran empate técnico entre Biden y Trump en 2024, pero indecisos a favor de los demócratas

El fiscal especial también ha acusado a Trump, actual favorito para la nominación republicana para las presidenciales de 2024, de negligencia en el manejo de documentos gubernamentales confidenciales.

Trump se ha declarado no culpable de los cargos federales y en Nueva York, y acusa a los demócratas de usar los procesos judiciales para impedirle volver a la Casa Blanca.

En cuanto a un posible indulto, las acusaciones de Nueva York, al igual que las de Georgia, implican cargos estatales, no federales, por lo que tampoco podría indultarse si ganara las elecciones.

Quién es Fani Willis, la fiscal de Georgia que acusa a Donald Trump de asociación delictiva

Fani Willis mantuvo en vilo a Estados Unidos hasta altas horas de la noche antes de inculpar a Donald Trump. La fiscal que investigó los intentos de manipular las presidenciales de 2020 en el estado de Georgia es la primera mujer fiscal del condado de Fulton.

Poco después de tomar posesión del cargo en 2021, la demócrata tuvo que decidir si se enfrentaba al expresidente. Fue una llamada telefónica de Trump, en la que presionó a un funcionario local para que "encontrara" votos a su favor, lo que desencadenó la investigación de Willis.

"Mi carrera me ha enseñado que, sea cual sea la presión política, hay que hacer lo correcto", opinó la fiscal. "Y no importa si estás en el capitolio estatal o en los barrios bajos, tendrás que rendir cuentas si cometes un delito", añadió.

Fani Willis es la primera mujer fiscal del condado de Fulton

Willis, una mujer afrodescendiente de 52 años, que se describe como una persona estricta, ambiciosa, adicta al trabajo y alérgica al fracaso, tuvo su primer contacto con el mundo del derecho durante su infancia.

Nació en California pero se crió en Washington, donde su padre, un abogado y antiguo miembro de los Panteras Negras la llevaba a menudo a los tribunales. Recuerda que a los ocho años ya ordenaba los expedientes, tanto casos de asesinato como de droga.

En vez de disgustarle, esta experiencia orientó sus pasos: estudió en la universidad de Howard, una institución históricamente con una alta proporción de estudiantes negros, y después en la facultad de derecho de Emory, en Georgia. Se licenció en Derecho, abrió su propio bufete y después pasó a la fiscalía del condado de Fulton.

Acusado de "conspiración", Trump se declaró inocente ante un tribunal de Washington

Willis se ocupa de casos a menudo complejos, como un escándalo de falsificación de resultados de pruebas en colegios públicos de Atlanta, homicidios y pandillas. Ha procesado al rapero de Atlanta Young Thug en virtud de la llamada "Ley Rico", un texto que se suele usar contra la mafia y las pandillas, el mismo en el que se basó para inculpar a Trump y a otras 18 personas.

"Es una pitbull", la describió Vince Velázquez, un agente de policía de Atlanta citado por el Washington Post. "Si yo cometiera un delito, no me gustaría que me procesara Fani Willis", añadió el agente, quien ha trabajado con ella con frecuencia.

La toma del Capitolio en Estados Unidos

Trump, como suele hacer con sus adversarios, le ha puesto un apodo: "Fani La Falsa". La red social de Trump, llamada Truth Social, rebosa de adjetivos peyorativos sobre ella: "Muy bajo rendimiento", "muy corrupta", "fuera de control" y "racista".

Incluso, el expresidente y su equipo la acusaron de haber hecho campaña y recaudado fondos con el lema “voy a por Trump”. En un discurso, el republicano llegó a insinuar que la fiscal había tenido una aventura con un miembro de una pandilla.

Willis, que dijo haber recibido amenazas, confía en su trabajo. "Me niego a fracasar", declaró al Wall Street Journal la fiscal y madre de dos hijas, que trabaja desde las 6:30 hasta al menos las 19.

