El precandidato a las presidenciales estadounidenses Ron DeSantis negó que hubiera fraude en las elecciones de 2020 en Estados Unidos que dieron por ganador al demócrata Joe Biden. Se trata de la primera vez que una figura importante del Partido Republicano contradice la versión del expresidente Donald Trump, cuyas denuncias motivaron una nueva investigación judicial por la presunta relación con el asalto al Capitolio de enero de 2021.

En una entrevista televisiva, el gobernador de Florida y aspirante presidencial aseguró que si bien las elecciones del 2020 no fueron "perfectas", tampoco hubo "juego sucio" por parte de los demócratas que, de la mano de Joe Biden, impidieron que el entonces presidente Trump reeligiera para un nuevo mandato.

En tanto, DeSantis, de 44 años, legitimó la presidencia de Biden que todavía es cuestionada por sectores reaccionarios del trumpismo. De esta forma, intentó desligarse de la figura del popular expresidente y su rival en la interna republicana camino a las elecciones de 2024, actualmente acorralado por numerosas causas judiciales.

"Joe Biden es el presidente"

En una entrevista con NBC, DeSantis opinó acerca de las denuncias de fraude por parte de Trump a en las elecciones de 2020 que dieron por ganador al representante del Partido Demócrata. "Por supuesto que perdió. Por supuesto. Joe Biden es el presidente", dijo DeSantis el domingo.

Ron DeSantis, gobernador de Florida, es el segundo favorito de los republicanos de cara a las elecciones primarias de 2024.

"Lo he dicho muchas veces, la elección es lo que es. Todas esas teorías que se expusieron no resultaron ser ciertas (...) Creo que esas teorías demostraron no tener fundamento", dijo el candidato republicano el domingo, luego de pasarse los último meses evitando hablar de manera masiva y sólo a través de redes sociales o canales afines a los conservadores.

Además, en tono electoral DeSantis pidió centrarse en "los fracasos" de las políticas de Biden y presentar una "visión positiva" para ganar la presidencia en 2024; también advirtió a los republicanos que perderán si no se desligan del expresidente Trump, acorralado por los casos judiciales.

"Si, por otro lado, las elecciones no son acerca del 20 de enero de 2025, sino sobre el 6 de enero de 2021, o qué documento fue dejado junto al inodoro de Mar-a-Lago, si es un referéndum sobre eso, vamos a perder", sentenció.

DeSantis versus Trump

Donald Trump y Ron DeSantis.

A pesar de los vaivenes legales, el expresidente Trump continúa por amplio margen como el preferido para ganar las elecciones primarias del Partido Republicano frente al gobernador de Florida. En la carrera por la interna, llovieron las críticas de un lado al otro, en especial desde el de Trump, luego de que su portavoz asegurara en una entrevista que DeSantis "debería dejar de ser el mayor animador de Joe Biden".

Por su parte, el gobernador de Florida evitó criticar al expresidente acorralado por la Justicia y esta fue la primera vez que se pronunció respecto a la polémica del fraude electoral que lo envuelve. En cambio, se limitó a decir que las causas judiciales "no van en realidad sobre Donald Trump" y que el sistema judicial en Estados Unidos "no es justo", ya que estaría al servicio de intereses partidistas.

Por su parte, la mayoría de los votantes de las primarias republicanas cree erróneamente que Trump ganó las últimas elecciones, según las encuestas. Sin embargo, DeSantis criticó lo que considera una dependencia excesiva en 2020 de la votación por correo, una práctica denunciada por Trump pero que el Partido Republicano fomenta y está disponible en Florida.

Donald Trump enfrenta en tres causas penales y fue imputado en dos oportunidades.

Las causas contra Trump

El magnate Donald Trump, de 77 años, está involucrado en tres causas penales, la última de ellas por haber denunciado fraude electoral e intentado alterar el resultado de las elecciones que culminaron con el asalto el 6 de enero de 2021 al Capitolio, símbolo de la democracia liberal que Estados Unidos exporta al mundo.

Las otras dos son por fraude contable debido al pago de dinero a una actriz porno para comprar su silencio y otra por haber puesto en peligro la seguridad nacional con el manejo negligente de documentos confidenciales.

Además la fiscalía de Georgia investiga si Trump intentó ilegalmente cambiar el resultado de las elecciones de 2020 en este estado del sur del país.

