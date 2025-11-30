La policía de Maduro detuvo a José Elías Torres, el líder sindical más importante de Venezuela

En otra de sus habituales acciones represivas con quienes se animan a sostener el mínimo sesgo opositor, este sábado 29 de noviembre el gobierno venezolano ordenó la detención de José Elías Torres, el líder de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). “La Policía Nacional Bolivariana se llevó de su casa al compañero José Elías Torres, secretario general (E) de la CTV. Allanaron su apartamento, no hay razón para detener a un dirigente sindical comprometido con la defensa de los derechos de la clase trabajadora”, anunció el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical.

Sin información. Una vez que los policías se llevaron a Torres, se desconoce su paradero, aunque es posible que haya terminado en las instalaciones del Sebin, que el aparato represivo chavista usa como centro de detención y segun múltiples denuncias internacionales, también de tortura a sus opositores. "A Torres lo detuvieron sin orden judicial. Allanaron su apartamento. No se sabe dónde fue llevado y las razones de su detención", indicaron sua allegados, agregando que "Torres, es delegado de los trabajadores ante OIT, forma parte del Foro de Dialogo Social y es un destacado dirigente sindical. Ya van 15 dirigentes sindicales presos".

Posteo por la detención en Venezuela de José Elías Torres

Por su parte, la ONG Provea escribió en su cuenta de X: “Continúa la criminalización de los trabajadores venezolanos. La detención de José Elías Torres es un nuevo ataque a la libertad sindical en Venezuela”.

La cúpula militar respalda a Nicolás Maduro

Desde 2016, Torres es director general de la CTV y, durante los últimos años, le exigió al gobierno de Nicolás Maduro la reivindicación salarial de millones de trabajadores que no logran obtener un aumento desde 2022.

Según una misión de expertos de la ONU, en los últimos meses creció la persecución por motivos políticos en el país. Diferentes organismos defensores de los derechos humanos han advertido sobre un plan de detenciones “arbitrarias” y “desapariciones forzadas” llevadas a cabo por el gobierno. Todo está ocurriendo mientras Estados Unidos aumenta la presión sobre Venezuela.

Nicolas Maduro

Donald Trump advirtió que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse “cerrado en su totalidad”

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad”, escribió el presidente norteamericano en sus redes sociales. El canciller Yván Gil le respondió diciendo que “Venezuela denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo, ...una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela. A través de esta acción, el gobierno de los Estados Unidos ha suspendido, de manera unilateral, los vuelos de migrantes venezolanos que de manera regular se venían realizando en el marco de la repatriación de venezolanos”.

Maduro y Diosdado, "ascendidos" por Trump: de narcos pasarían este lunes a terroristas

Mientras tanto, las fuerzas armadas venezolanas siguen haciendo ejercicios en la costa con el objetivo de “detectar cualquier acción enemiga”, dijo uno de los comandantes en los videos publicados por el canal estatal VTV, donde puede verse a soldados, baterías antiaéreas y equipos lanzacohetes.

Trump incrementó, desde comienzos de septiembre, la presión sobre Venezuela a través de un gran despliegue militar en el Caribe que incluye al portaviones más grande del mundo. Según el presidente estadounidense, el objetivo de esta medida es detener el tráfico de estupefacientes desde el país gobernado por Maduro.

Hasta ahora, las fuerzas estadounidenses han realizado más de 20 ataques contra supuestas narcolanchas, matando a, por lo menos, 83 personas. Además, el mandatario republicano anunció, a comienzos de esta semana, que su esfuerzo para detener el narcotráfico venezolano “por tierra” arrancaría “muy pronto”.

Sin embargo, según The New York Times, el pasado viernes, Maduro y Trump tuvieron una conversación telefónica sobre un posible encuentro en Estados Unidos.

