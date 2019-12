El nombre y la imagen de Evo Morales desaparecen de cientos de obras públicas

Como suele ser común entre los líderes populistas de América Latina, a lo largo de sus más de 13 años de gobierno de Evo Morales en Bolivia puso su nombre a cientos de obras, instituciones, escuelas, sociedades deportivas, parques y premios. Ahora, el nombre del ex presidente boliviano Evo Morales se retirará de la ropa deportiva, las medallas y las instalaciones de deporte que lo llevaran, anunció Milton Navarro, ministro de Deporte del gobierno interino.

El funcionario informó que se está preparando una resolución para "dar de baja" el nombre de Morales de todo lo relacionado con su Ministerio, indicando que actualmente unos 800 polideportivos y unos 500 premios deportivos llevan el nombre del líder indígena. "Nosotros no podemos utilizarlos", dijo el ministro, explicando que ello supone un perjuicio para los bolivianos y para el Estado. Su misión es que a partir de ahora se use el nombre del Ministerio de Deportes para este tipo de asuntos, y no el de una persona que pueda condicionar a administraciones posteriores.

Morales dedicó especial importancia a la promoción del deporte durante su mandato, especialmente del fútbol, del que es un gran aficionado. Por ello, el gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez considera que se debería iniciar una investigación por malversación de fondos contra el anterior equipo ministerial, porque habría condicionado la construcción de nuevas instalaciones a que llevaran el nombre de Morales.

"La plata no ha salido de su bolsillo, del de Evo Morales, ha salido de la plata de los mismos bolivianos y, por tanto, se tienen que ir cambiando todos los escenarios deportivos que han puesto el nombre de Evo Morales", argumenta el gobierno.

El diario boliviano Página siete publicó recientemente una lista de 109 obras públicas que recibieron el nombre del líder indígena desde su llegada al poder en 2007, en su mayoría centros deportivos y educativos, además de algunas otras obras nombradas en honor de sus padres. Este jueves, un enorme grupo de ciudadanos retiró la imagen del exmandatario del emblemático teleférico que une La Paz con la vecina ciudad de El Alto.

Morales renunció a la presidencia el 10 de noviembre después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) detectara "irregularidades" en las elecciones presidenciales celebradas el 20 de octubre. En un primer momento se instaló en México como asilado político, para después viajar a Cuba por razones médicas.

El partido de Morales, el MAS, y sus opositores llegaron a un acuerdo en el Congreso para celebrar otras elecciones presidenciales, si bien vetaron al líder indígena como candidato, por lo que se limitará a ejercer de jefe de campaña. Acusado de graves delitos -fraude electoral, sedición y terrorismo-, la Justicia boliviana ya emitió una orden de detención en su contra.

