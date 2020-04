Evo quiere elecciones en Bolivia pese a la pandemia: "Llegó como anillo al dedo a la derecha"

El expresidente de Bolivia Evo Morales lanzó una advertencia contra el posible aplazamiento hasta 2021 de las elecciones de su país "aprovechando" la pandemia del coronavirus que llegó "como anillo al dedo a la derecha". "Sería un grave error hacer otra convocatoria. Sería fatal. No sé si el pueblo va a soportar eso hasta el próximo año. Un gobierno de transición lo más antes posible tiene que garantizar las elecciones, a eso se llama gobierno de transición", dijo Morales.

"Ellos han pedido postergar las elecciones usando (la emergencia por el) coronavirus. El coronavirus llegó como anillo al dedo a la derecha para que pueda postergar", agregó Morales. "Nosotros también dijimos primero la vida, no las elecciones. Dijimos los días de cuarentena, sean 30, 40 o 50 días, esos tiempos solo se debe postergar. Pero ellos quieren ahora postergar hasta el próximo año", sostuvo el exgobernante.

Bolivia, actualmente en cuarentena y con más de 500 contagios de Covid-19, tenía previsto celebrar elecciones el próximo 3 de mayo, tras la anulación de los comicios del 20 de octubre de 2019 en los que Morales optaba por un cuarto mandato. El exmandatario se vio obligado a renunciar a la presidencia en medio de protestas y tras perder el apoyo de las fuerzas armadas, después de que una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) denunciara irregularidades a su favor en esos comicios. Desde diciembre, el expresidente se encuentra refugiado en Argentina.

Bolivia dice que carece de "condiciones" para enfrentar al virus y acusa a Evo Morales

La nueva fecha de los comicios aún no fue fijada. El Tribunal Supremo Electoral propuso al Congreso que estos se realicen en algún momento entre junio y septiembre, y de momento no está planteado en el debate público posponer los comicios hasta 2021. Según un sondeo de mediados de marzo de la encuestadora Ciesmori, el candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, delfín político de Evo Morales, encabeza con un 33,3% la intención de voto, seguido el exmandatario centrista Carlos Mesa con 18,3% y la presidenta provisional Jeanine Áñez con 16,9%.

Morales, que gobernó por casi 14 años Bolivia, defendió su gestión en el área de salud frente a las críticas según las cuales el sistema sanitario no está en capacidad de enfrentar la pandemia. "Es una campaña sucia. Como siempre, es un gobierno que gobierna en base a la mentira. En este momento hay por lo menos seis o siete hospitales de segundo nivel y cinco o seis hospitales de tercer nivel terminados y no están siendo equipados. Nosotros los hemos dejado con presupuesto para equipamiento", aseguró. "A la pandemia se le atiende con medicamento y alimento y no con tanques ni gases lacrimógenos", se quejó.

El Gobierno interino extendió las medidas de cuarentena impuestas por el coronavirus hasta el próximo 30 de abril, tres días antes de la fecha en la que se esperaban las elecciones presidenciales. Áñez indicó que la decisión fue tomada ante las proyecciones que estiman que el país llegará a su pico más alto de casos de Covid-19 en las próximas semanas y anunció una serie de medidas económicas para beneficiar a la población con menos recursos y a las pequeñas y medianas empresas.

DS