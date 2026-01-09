Este viernes 9 de enero, el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, le reveló a la agencia AFP que integrantes de la agencia antidrogas estadounidense, DEA (Drug Enforcement Administration), participaron en un sobrevuelo en la región cocalera del Chapare para estudiar cómo ayudar a Bolivia en su guerra contra el narcotráfico.

En 2008, la DEA fue obligada a abandonar el país por orden del entonces presidente Evo Morales, que la acusó de participar de un presunto complot de la derecha local para derrocarlo. La llegada al poder del Rodrigo Paz Pereira en noviembre del año pasado generó un cambio radical en la política exterior de Bolivia, porque el nuevo gobierno decidió acercarse a Estados Unidos para conseguir ayuda económica.

Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia

Según la información a la que tuvo acceso AFP, este jueves 8 de enero, integrantes de la DEA acompañaron a Justiniano, máximo responsable político de la lucha antidrogas, en un sobrevuelo realizado en el Chapare, la zona donde más cocaína se produce en Bolivia. Se trató de un viaje de observación para identificar pistas de aterrizaje clandestinas y laboratorios de drogas, explicó el viceministro.

También volaron cerca del poblado de Lauca Eñe, donde se encuentra recluido Morales tras emitirse una orden de detención en su contra por un caso de trata de menores mientras todavía era presidente, aunque el dirigente social niega esta acusación.

El expresidente Evo Morales

Justiniano dijo que esta colaboración con la DEA puede convertirse en un acuerdo de cooperación en el futuro, reconociendo que “no tenemos una fecha definida, pero necesitamos que sea lo más pronto posible, estamos en unas condiciones paupérrimas, en unas condiciones miserables en la lucha contra el narcotráfico”. Según el funcionario, por falta de recursos económicos solo pueden usar 2 de las 31 aeronaves que tienen.

El vuelo produjo malestar y enojo entre los sindicatos campesinos de la región. “Rechazamos las decisiones de este gobierno, que es títere de Estados Unidos, de abrir las puertas a la DEA", dijo el referente social Isidro Auca este viernes, en declaraciones a la radio Kawsachun Coca.

Bolivia solicitó apoyo a la ONU y la UE

El pasado 17 de diciembre, el Gobierno de Bolivia anunció que pidió el apoyo de la Unión Europea (UE) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para poder hacer un nuevo estudio de mercado sobre la hoja de coca que les permita redefinir sus parámetros legales de cultivo. El ministro Justiniano le explicó a los periodistas que el objetivo es determinar “con claridad cuánto es lo que se necesita de consumo legal y, en función de eso, establecer los parámetros legales que deberíamos tener en Bolivia”.

Según el funcionario, Bolivia produce actualmente más coca de la que necesita para usos lícitos gracias a un generoso marco legal que protegió su expansión. “El cultivo de coca se ha desbordado bajo un paraguas legal que le dio el anterior Gobierno”, aseguró Justiniano.

De acuerdo a las cifras de las Naciones Unidas, Bolivia es el tercer productor de coca del mundo, detrás de Colombia y Perú.

