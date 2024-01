Félix de Azúa renunció a "El País" en solidaridad con Savater por su despido

El escritor y miembro de la Real Academia Española (RAE), Félix de Azúa comunicó, vía telefónica, a la dirección de El País que deja de escribir en sus páginas en solidaridad con Fernando Savater, quien fue despedido del Grupo PRISA tras la publicación de su nuevo libro, "Carne gobernada", en el que arremete contra el diario al que acusa de haberse convertido en el «portavoz del peor gobierno de la democracia».

La información, adelantada por el diario digital español The Objective, hace mención a que el escritor no seguirá colaborando en el diario dirigido por Pepa Bueno por el despido del filósofo y porque progresivamente ha sido marginando hasta el punto de no poder escribir artículos de política.

Azúa, miembro de la Real Academia Española (RAE) desde 2015, llevaba escribiendo en El País desde su fundación en 1976, al igual que Savater.

Sus colaboraciones en el diario del Grupo Prisa fueron semanales durante años y generaron polémica por sus opiniones controvertidas en temas políticos y sociales. De alguna manera Azúa fue escarmentado: su firma se trasladó a la sección de Cultura y sus colaboraciones pasaron de ser semanales a publicarse cada 15 días.

En la actualidad, el escritor contaba con una columna titulada "Aquí es martes", donde analizaba las principales noticias culturales del país. La última apareció el pasado 23 de enero.

La directora de El País, Pepa Bueno, comunicó a los lectores que el filósofo y columnista Fernando Savater fue despedido por sus cuestionamientos a la línea editorial y al gobierno español plasmadas en su próximo libro "Carne Gobernada".

Durante entrevistas en diversos medios de comunicación, Fernando Savater expresó duras críticas hacia el diario, donde había escrito durante 47 años, en "términos intolerables de desprecio hacia El País, su credibilidad, su dirección, sus periodistas y sus colaboradores", destaca Bueno.

Resulta que en una entrevista con la radio española Cope, el escritor apuntó contra el diario por convertirse en el "portavoz del peor Gobierno que ha tenido la democracia española desde la muerte del dictador Francisco Franco" y por presentar una "desafortunada invasión femenina".

"Tiene una línea gubernamental exagerada. Es un artefacto que sirve al Gobierno y a los separatistas e izquierdistas. He escrito contra eso y, en muchas ocasiones, mi columna era lo que desmentía el resto del periódico. Esto quizás asustaba", expresó el filósofo

En su libro "Carne Gobernada", Savater escribió: "Los primeros años mi periódico conservó su línea socialdemócrata habitual, apoyando a los socialistas — recuerden: ¡aquellos socialistas!—, desconfiando algo menos de lo debido de los neocomunistas y oponiéndose aunque sin demasiada acritud a los separatistas. Pero hubo un vuelco en el partido socialista y finalmente ocurrió lo peor que le ha pasado en toda su larga y polémica historia: se encontró sometido al liderazgo caudillista de Pedro Sánchez".

Y agregó: "De ser un diario progresista, de centro izquierda, con las virtudes y defectos propios del caso, pasó a convertirse en un portavoz gubernamental y del peor Gobierno que ha tenido la democracia española desde la muerte del dictador. Eso naturalmente socavó el prestigio del periódico, que de ser el diario de referencia pasó a convertirse en un risible epítome de la prensa al servicio de la política".

El autor de "Ética para Amador" comenzó a escribir en la primera edición de El País y estaba vinculado al medio desde hacía casi medio siglo. Durante los últimos años se ocupaba de publicar una columna de opinión todos los sábados.

A lo largo de 2023, Savater también cuestionó al gobierno español contra la amnistía de Pedro Sánchez al independentismo catalán. De hecho, junto a otros intelectuales, incluyendo al director de cine Iñaki Arteta, firmó un manifiesto en el que todos expresaban su rechazo a la amnistía y reclamaban una repetición electoral.

