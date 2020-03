Investigan la cuarentena de Carmela Hontou, la mujer que puso en vilo a Uruguay por el coronavirus

La uruguaya Carmela Hontou, que regresó de Italia el 7 de marzo y fue acusada de propagar el coronavirus en un casamiento de 500 personas en el vecino país, no deja de generar polémica. Un fiscal investiga ahora si los hijos de la empresaria no están cumpliendo con el encierro obligatorio dispuesto por el gobierno uruguayo para aquellas personas que están en contacto con pacientes portadores del Covid-19.

Según consignó el diario El Observador, la administradora del edificio en donde vive Hontou denunció que los hijos de la diseñadora de moda "ingresan todos los días" al apartamento de su madre, y que "luego prosiguen haciendo su vida como si nada ocurriera estando en contacto con el resto de la población", de acuerdo al parte policial, que tiene por nombre "daño por violación a las disposiciones sanitarias".

El viernes pasado, la mujer de 57 años, reconocida diseñadora de modas especializada en abrigos de cuero y pieles, se enteró de que tenía coronavirus y que es uno de los cuatro casos que se registraron en el país. Según declaró, había pedido que le hicieran el análisis y —siempre según su versión— los médicos no le dieron importancia, por lo que se fue a la fiesta multitudinaria, que tuvo lugar en el exclusivo barrio de Carrasco. Semanas antes había viajado a Milán y había tenido fiebre. luego volvió a Montevideo y viajó a Madrid, donde se sintió mal y tuvo tratamiento médico.

En este marco, el fiscal de Flagrancia Alejandro Machado solicitó esta semana que se recaben "más pruebas" para corroborar que lo que dice la denuncia de sus vecinos es cierto y pidió acceder al registro de las cámaras del lugar, tomarle declaración a la denunciante, así como a testigos como el "personal de seguridad" del edificio, según publicó el medio local.

Tras su arribo al vecino país y la difusión de su caso, en las redes sociales el tema se viralizó con fuertes mensajes de repudio. Uno de los audios que comenzó a reproducirse tenía mensaje dirigido a los invitados del casamiento. "Carmela Hontou recién llegada de Milán asistió al casamiento y hoy en día es el primer caso de coronavirus del Hospital Británico. Ya hay más de 20 personas que asistieron al casamiento que tienen síntomas (fiebre, tos y dificultad respiratoria). ¡Por favor seamos conscientes! Si fuiste al casamiento notificá a tu trabajo/universidad y solicitá la cuarentena".

Luego del repudio generalizado en Uruguay, la empresaria hizo un descargo en las redes sociales. "No fui al casamiento mal, no tenía ningún síntoma. Recién el domingo empecé a estar ronca y pensé que no era nada, tengo problema de reflujo y lo relacioné con eso", argumentó la mujer. "Llegué sintiéndome bien y sin síntomas de ningún tipo. Pregunté si había alguna medida en el aeropuerto porque venía de Europa y me dijeron que no. Ese mismo día almorcé con mi madre de 84 años y de noche fui a un casamiento con 500 personas", explicó. "Me siento mejor, aunque toda esta repercusión fue muy fea, la gente piensa que fui a un casamiento a expandir un virus, y no fue así", añadió en su cuenta de Instagram.

