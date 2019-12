La advertencia del chavismo: "El que se mete con Venezuela, bye, bye..."

En momentos en que se debate la postura que el gobierno de Alberto Fernández debe tomar ante los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen chavista, la frase “El que se mete con Venezuela… bye bye”, escrita por la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, es categórica.

El texto, que fue publicado este martes por la noche en Twitter acompañado por una foto del expresidente Mauricio Macri saludando en el Congreso a Cristina Kirchner, parece tanto un recordatorio al expresidente como una advertencia al nuevo mandatario.

El jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, envió un mensaje de felicitaciones a Fernández. "Saludo con alegría y emoción la asunción del nuevo presidente de Argentina Alberto Fernández y su vicepresidenta nuestra querida Cristina Fernández, a partir de hoy comienza una nueva historia que sin duda devuelve la esperanza al pueblo argentino. ¡Felicitaciones Alberto y Cristina!", escribió el presidente Maduro en su cuenta en Twitter.

​En representación del régimen venezolano asistió a la toma de posesión de Fernández el vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez, quien aseguró que el cuarto gobierno kirchnerista permitirá la integración americana.

"Ha tomado juramento y se ha impuesto la banda presidencial al nuevo presidente de Argentina, Alberto Fernández, junto a su vicepresidenta Cristina Fernández, en nombre del presidente Nicolás Maduro y del pueblo de Venezuela, acompañamos al pueblo argentino en este amanecer de la integración americana", indicó Rodríguez en Twitter.

En reclamo ante la presencia del ministro de Maduro, el enviado de Donald Trump, Mauricio Claver-Carone, abandonó el país antes de lo pautado, y ni siquiera participó de la jura de Fernández. "Desafortunadamente, debido a unas invitaciones y a algunas sorpresas que recibimos al llegar, decidí no ir y me voy temprano. No vamos a tener las varias reuniones de trabajo que tenemos programadas para mañana", dijo a Clarín.

Desde la llegada al poder de Macri en 2015, las relaciones entre Argentina y Venezuela se tornaron imposibles. El exmantario argentino estuvo entre los gobernantes que impulsó la creación del Grupo de Lima, en el que se toman decisiones regionales respecto a la situación de Venezuela, al margen de la Organización de los Estados Americanos, donde la mayoría de las propuestas contra Maduro fueron frenadas.

La postura adoptada por Argentina bajo el gobierno de Macri frente a los crímenes cometidos por las fuerzas armadas venezolanas, que incluyen detenciones ilegales, secuestros y ejecuciones extrajudiciales contra cientos de personas, en su mayoría opositores y críticos al gobierno de Maduro, rompieron las histórias relaciones que el chavismo mantuvo con el kirchnerismo.

