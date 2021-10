Señalan a la escritora Laurence Debray como nueva "amiga íntima" del rey Juan Carlos

El popular programa de la televisión española “Sálvame” levantó una tormenta de comentarios después de insinuar que la escritora francesa Laurence Debray es la nueva “amiga entrañable” del ex rey español Juan Carlos de Borbón.

La mujer conoce muy bien al exmonarca español, ya que este 6 de octubre salió a la venta en en Francia su libro Mon roi déchu (“Mi rey caído”), una biografía autorizada escrita a partir de conversaciones que mantuvo con el rey en Abu Dhabi, la ciudad emiratí en la que se refugia desde agosto de 2020.

Hija del filósofo francés Régis Debray -que fue mano derecha del “Che” Guevara en la selva de Bolivia- y de la antropóloga venezolana Elizabeth Burgos, Laurence tiene 45 años y se define como “hija de revolucionarios” en una memorias que publicó en 2018.

“Mi interés por la figura de don Juan Carlos nació cuando yo era muy joven”, dijo la escritora, agregando que el exmonarca es “un hombre muy directo, muy cordial, muy simpático”.

“Como no me contaban historias de princesas, nunca he creído en el príncipe azul”, afirmó en sus páginas, cuestionándose si construyó su personalidad “en oposición a”: “En cualquier caso, me he hecho a mí misma gracias a lo que mis padres no eran”, sentenció.

En sus memorias, Laurence Debray se califica como una admiradora de la historia de España y en concreto, del período de Transición hacia la democracia de la que el rey Juan Carlos I ocupó un papel clave. “Era adolescente, libre, radiante y estaba rodeada de amigos y perfectamente integrada. Francia ya no me interesaba, y los franceses a veces me daban vergüenza”, dijo sobre los años en que vivió en Sevilla.

Debray también se dice “fan del rey de España”, amor que la llevó a publicar en 2016 un libro en el que contaba la historia de Juan Carlos I hasta su abdicación. En esa biografía recordó la entrevista que el rey le concedió para el canal France3: “Tenía frente a mí a un hombre discreto y espontáneo. ¿Es la humildad un indicio de grandeza?”.

“El entierro de mi padre fue muy bonito. Ahora debo pensar en el mío”, reflexiona Juan Carlos en el libro de Debray.

Para su nuevo libro, que fue publicado por extractos en la revista francesa Paris Match, volvió a entrevistar al rey en Emiratos Árabes Unidos. En las amistosas conversaciones, que se llevaron a cabo mediante llamadas telefónicas, mensajes y finalmente cara a cara, el rey le aseguró que sufrió “muchas presiones” para irse de su país y que decidió hacerlo para “no molestar a la corona”. “Algunos están muy contentos de que me fuera”, le dijo el rey, de 83 años.

Debray describe al rey Juan Carlos como “un rey caído, pero sobre todo es un padre repudiado”. “Quizás su mayor fracaso esté ahí, en esta renegación. Héroe político, la cara y antihéroe patriarcal, la cruz. Un alejamiento de los suyos, el castigo para un antiguo soberano caído en desgracia”, escribió al relatar que la relación del hombre con su hijo y sucesor en el trono, Felipe VI, está irremediablemente rota.

Pero más allá de las revelaciones de su libro, la publicación volvió a agitar noticias sobre la vida sentimental, aparentemente intensa, del rey Borbón, que hace unos años terminó una escandalosa relación con la empresaria alemana Corinna Larsen. Ahora, algunos medios españoles comentaron sin tapujos la posibilidad de que Laurence Debray sea la nueva mujer amada por el rey, que lleva décadas separado de la reina Sofía.

“Yo era la única en la familia —y creo que en media Francia— que amaba al rey Juan Carlos, había algo posesivo ahí porque lo estudié, hice un documental con él… Son muchos años juntos”, dijo Laurence.

El periodista Ernesto Ekaizer soltó la liebre hace unos días durante un programa de la televisión catalana: “El rey emérito vive en su autodestierro. Veo que ha hecho un libro con una escritora francesa, que ha tenido relaciones íntimas con él. Esto lo digo yo”, señaló. Unas horas después pidió disculpas por lo dicho, pero su comentario inicial tuvo eco.

El representantes de famosos español Kiko Matamoros recordó otra presunta relación que el rey mantuvo con la periodista británica Selina Scott, que convivió con monarca durante dos semanas para la producción de un documental: “Yo viendo el perfil físico de la periodista me creo que le haya contado lo más grande. Como decía Umbral ‘Eso no se lo respondería ni a una mujer guapa’. El rey ve a una mujer atractiva y se le va la lengua por todos lados. Ya lo hizo en su momento con Selina Scott. No sería la primera vez”.

"Es una persona con la que en seguida te sientes a gusto, pero muy honesta, muy humilde", subrayó. "Conozco sus tropiezos y sus deficiencias, pero sigo fascinada por su sinceridad y el desapego que siente por su imagen. No reniega de sus errores, no intenta ser otra cosa que no sea él mismo".

Los rumores sobre la cercanía del rey y la escritora llegaron incluso al marido de Laurence, el escritor Émile Servan-Schreiber, quien escribió un mensaje en Twitter burlándose del asunto: “Así que esta mañana me entero por la prensa española de que mi mujer es la nueva amante del antiguo rey de España. Es increíble lo vulgar y poco serio que es el periodismo de Elnacional.cat”. Y agregó: “Pero, querida, ¡estás preciosa en las fotos!”” “Te quiero más y más después de 15 años desde nuestra boda, dos niños, dos funerales, una pandemia, cuatro libros… ¡Más fuerte juntos!”, respondió ella.

CONFESIONES DE UN REY. “El entierro de mi padre fue muy bonito. Ahora debo pensar en el mío”, reflexiona Juan Carlos en el libro de Debray. “Estaba leyendo un artículo en el que tú dices que si me hubiera muerto antes de la cacería de Botsuana, hubiera muerto como un héroe. Pero, sabes, me encuentro muy bien…”, confiesa a los 83 años. La autora dice que el rey, que gobernó España entre 1975 y 2004, “parece un jubilado americano” con “zapatillas, jeans y camiseta” y subraya que “no se queja” aunque camina con muletas. “A sus 83 años, aislado pero muy conectado, apuesta por la tecnología para burlar la nostalgia”, escribió. (ds)