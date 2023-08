El papa Francisco llamó a ensuciarse las manos "para no ensuciarse el corazón"

A través de la tradicional entrega del L´Osservatore Romano en lengua española se podrá ver íntegramente la amplia cobertura en la reciente Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Lisboa, Portugal. El recorrido del Papa junto a sus fieles, sus frases más importantes y el mensaje que brindó la iglesia a la juventud.

La JMJ celebrada en Lisboa "ha mostrado a todos que otro mundo es posible: “un mundo de hermanos y hermanas, donde las banderas de todos los pueblos ondean juntas, una junto a la otra, ¡sin odio, sin miedo, sin cierres, sin armas!”. Lo dijo el Papa Francisco en la audiencia general del miércoles 9 de agosto, recorriendo - con los fieles reunidos en el Aula Pablo VI - los momentos importantes del viaje realizado los días pasados en Portugal con ocasión del gran encuentro mundial juvenil. Esa expresión “Esperanza para la Iglesia y el mundo” encabeza este número especial.

En diez páginas de una edición de doce, se publican en forma completa y oficial el Encuentro con los jóvenes de Scholas Occurentes donde el Papa Bergoglio llamó a los presentes a que “en la vida hay que ensuciarse las manos para no ensuciarse el corazón”, a un llamado inclusivo directo dentro de la Iglesia expresando “Vayan y traigan a todos, jóvenes y viejos, sanos, enfermos, justos y pecadores. ¡Todos, todos, todos!”.

También se publica a doble página central un artículo donde jóvenes participantes y protagonistas de la JMJ de Lisboa relatan su experiencia a L’Osservatore Romano, comparten cómo han vivido este encuentro de jóvenes de todo el mundo con el Papa que a muchos les ha cambiado la vida, muestran cómo han acogido la invitación a construir un mundo más justo y solidario y reflexionan acerca del fuerte momento de evangelización del mundo juvenil que han vivido, como una peregrinación, una fiesta de la juventud y una expresión de la Iglesia universal. “Tocar con las manos la miseria genera vida” fue la frase central del Encuentro con representantes de algunos centros de asistencia y caridad, cuyo discurso completo se publica con este ejemplar.

En el emocionante Vía Crucis en la tarde del 4 de agosto, en donde el Papa fue al Parque Eduardo VII de Lisboa, pronunció un vibrante discurso ante 800 mil jóvenes. El mismo que se publica con esta edición del periódico vaticano estuvo centrado en un llamado del Sumo Pontífice a “correr el riesgo de amar”. Especial significación religiosa tuvo lugar en la visita de Francisco a Fátima donde rezó el Rosario con los jóvenes enfermos en la capilla de las apariciones. Allí pronunció un discurso que se publica con esta edición en donde llamó a “sentir esa presencia de María Madre, la Madre que siempre dirá “hagan lo que Jesús les diga”.

Cerca de un millón y medio de jóvenes participaron el sábado 5 por la noche en la vigilia presidida por Francisco en el Parque Tejo de Lisboa. Se publica el discurso pronunciado por el Pontífice en donde tuvo expresiones ante la multitud entusiasta como la siguiente. “La alegría no está en la biblioteca, encerrada, aunque hay que estudiar, pero está en otro lado. No está guardada bajo llave, la alegría hay que buscarla, hay que descubrirla. Hay que descubrirla en nuestro diálogo con los demás, donde tenemos que dar esas raíces de alegría que nosotros hemos recibido”. La celebración eucarística final de la XXXVII Jornada Mundial de la Juventud fue presidida por el Papa Francisco en la mañana del domingo 6, fiesta de la Transfiguración del Señor, en el Parque Tejo de Lisboa. En su homilía, el Santo Padre llamó a los jóvenes a no tener miedo a cambiar el mundo porque “Hoy hace falta luz y esperanza para afrontar las oscuridades de la vida”.

En el vuelo que desde Lisboa le llevó hasta a Roma, el domingo 6 de agosto, el Papa Francisco respondió, como es habitual en la conclusión de los viajes internacionales, a las preguntas dirigidas por los periodistas acreditados. La desgrabación completa y oficial de esa conferencia de prensa se publica con esta edición especial del L´Osservatore Romano en lengua española.