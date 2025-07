Lula confirmó que buscará la reelección en 2026: “No voy a entregar este país a una banda de lunáticos”

En medio de una nueva ofensiva judicial contra Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este viernes que buscará la reelección en 2026 si su salud se lo permite. Lo hizo con una declaración tajante: "No voy a entregar este país de vuelta a esta banda de lunáticos que casi lo destruyó en los últimos años".

El acto tuvo lugar en el municipio de Missão Velha, en el estado de Ceará, donde Lula encabezó la presentación de inversiones para la construcción de la línea ferroviaria Transnordestina. A sus 78 años, el mandatario dejó claro que no descarta una nueva candidatura: "Voy a cumplir 80. Si me mantengo tan sano y con la energía que tengo hoy, tengan la seguridad de que volveré a ser candidato para ganar las elecciones".

Mensaje político en un contexto judicial adverso

Aunque evitó mencionar explícitamente al expresidente Bolsonaro, sus palabras resonaron pocas horas después de que la Policía Federal ejecutara una serie de medidas contra el exmandatario, ordenadas por el Supremo Tribunal Federal. Entre ellas, se incluyeron la colocación de una tobillera electrónica y restricciones de movilidad, en el marco de la causa por intento de golpe de Estado.

En ese contexto, Lula aseguró que el regreso del bolsonarismo al poder no será posible "no porque él lo impida, sino porque el pueblo no lo va a permitir". La declaración forma parte de un discurso con fuerte tono electoral, pese a que aún resta más de un año para el inicio formal de la campaña presidencial.

Choque diplomático con Trump

El escenario político interno se mezcla con una creciente tensión en el plano internacional. Esta semana, Lula acusó al presidente estadounidense Donald Trump de realizar un "chantaje inaceptable", luego de que la Casa Blanca anunciara un aumento arancelario de hasta el 50% sobre productos brasileños. Según trascendió, la medida sería una represalia velada por el avance de la Justicia brasileña sobre Bolsonaro, aliado político de Trump.

La apuesta por un cuarto mandato

Lula ya gobernó Brasil entre 2003 y 2010, y regresó al Palacio del Planalto en 2023 tras vencer a Bolsonaro en una elección profundamente polarizada. Su actual mandato termina el 31 de diciembre de 2026. De concretar su postulación y alcanzar una nueva victoria, se convertiría en el primer presidente brasileño en asumir un cuarto mandato no consecutivo por vías democráticas.

